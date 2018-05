De stad is een speeltuin voor de evolutie van soorten

Menno Schilthuizen. Darwin in de stad. Uitgeverij Atlas Contact, 24,99 euro. ●●●●●

Wat is natuur nog in de stad? Een manke duif, pikkend naar patat, een grachtenpand met wat klimop ertegen? Ecoloog Menno Schilthuizen ziet het in zijn nieuwe boek Darwin in de stad zo somber niet in: de natuur is nu eenmaal veranderlijk.

Stedelijke ecosystemen zijn in volle ontwikkeling, schrijft hij, en zullen in de toekomst misschien de voornaamste vorm van natuur zijn. Natuurlijk, voegt hij eraan toe, maakte hij zich ook zorgen over de teloorgang van wilde natuur: „De landerijen waar ik nestelende grutto’s fotografeerde, door velden vleeskleurige orchissen heen banjerde, en mijn eerste spinnende watertor ving, zijn inmiddels opgeslokt door de groeiende agglomeratie van Groot-Rotterdam. (…) Maar diezelfde liefde voor de natuur zorgde uiteindelijk ook voor een besef van de kracht van de evolutie en het tomeloze aanpassingsvermogen van het leven op aarde.”

En dus neemt hij ons mee op een ontdekkingsreis langs al die bijzondere soorten die floreren in een door mensen gedomineerde omgeving (of juist roemloos ten onder zijn gegaan), van de Londense metromug tot de Australische glanskever die met bierflesjes paart. Schilthuizen is een enthousiaste, ervaren gids en zijn verhalen zitten vol eye-openers. Een reisverslag in zeven lessen.