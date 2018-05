Celstraffen tot 5,5 jaar in Haagse jihadzaak

Vijf mannen en een vrouw zijn in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen tot vijf jaar en zes maanden in de veelbesproken Haagse jihadzaak. Ze zijn onder meer veroordeeld voor het ronselen van jonge moslims voor de jihad in Syrië.

Azzedine C. en Hicham el O. moeten volgens persbureau ANP het langst zitten. C. was volgens het hof “het gezicht en de ideoloog” van de terroristische groepering. El O. reisde zelf af naar Syrië.

De bekeerde Rudolph H. was volgens het hof als “mediaman” de spil van de groep. Hij is veroordeeld tot vijf jaar en drie maanden cel. De andere veroordeelden kregen tussen drie en elf maanden celstraf opgelegd, in één geval gaat het om jeugddetentie. Volgens het hof maakten de veroordeelden zich onder meer schuldig aan het voorbereiden en bevorderen van terroristische misdrijven “in naam van Allah”.

“Syriëgangers werden geroemd, hun dood werd verheerlijkt. Voor het aangerichte leed zijn de verdachten blind geweest en van inkeer of medeleven is niets gebleken.”

Eerdere veroordelingen tot 6 jaar

Door een lagere rechtbank werden de extremisten in 2015 veroordeeld tot celstraffen tot zes jaar. Het Openbaar Ministerie (OM) ging in hoger beroep tegen zes van de negen uitspraken die toen werden gedaan. De straffen vielen vrijdag lager uit omdat het strafproces niet binnen de geldende termijn is afgerond.

De veelbesproken jihadzaak draait om een groep extremistische moslims uit Den Haag. De groep sympathiseerde met terreurgroep Islamitische Staat (IS) en ronselde jongeren voor de gewapende strijd in Syrië. Sommigen reisden zelf ook af naar het land. Volgens het hof “zette de groep zich in voor de vestiging van het ‘kalifaat’ en de invoering van de sharia”.

Oh, oh Aleppo

De groep verspreidde berichten en video’s via websites en sociale media. Een gedeelte daarvan had onmiskenbaar als doel jongeren te werven voor de jihad, zoals de propagandafilm Oh, oh Aleppo. Andere beelden toonden IS-aanhangers in strijdgebied. De mannen hebben ook geld ingezameld om de gang naar Syrië te bekostigen en ze deelden contactgegevens om deze reis te vergemakkelijken.

De rechtbank oordeelde eerder dat de groep een klimaat schepte waarin “reizen naar Syrië wordt gezien als verplichting voor elke moslim”. Zij zouden zich richten op “psychisch minder weerbare jongeren” die zich gemakkelijker zouden laten overhalen af te reizen naar strijdgebied. Met name uit de Haagse Schilderswijk vertrokken tientallen geradicaliseerde jongeren naar Syrië en Irak.

De jihadzaak is een van de meest besproken zaken als het gaat om ronselen voor de gewapende strijd. De straffen die de lagere rechtbank oplegde, waren de hoogste voor ronselen ooit. Een eerdere poging om te vervolgen voor ronselen mislukte: de Zoetermeerse vrouw Shukri F. werd vrijgesproken.