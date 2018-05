Boot kapseist in Congo, zeker 49 doden

Bij een scheepsramp in het noordwesten van Congo zijn zeker 49 opvarenden verdronken. De boot kapseisde in de nacht van woensdag op donderdag met tientallen passagiers en een grote hoeveelheid handelswaar boord, melden de persbureaus AFP en AP.

Vicegouverneur Richard Mboyo Iluka van de provincie Tshuapa zegt dat onderzoek wordt gedaan naar het incident. Mogelijk loopt het dodental nog op: de vice-gouverneur weet niet hoeveel passagiers in totaal aan boord waren. Ook is nog niet duidelijk waarom de boot gekapseisd is.

In Congo vallen vaker doden bij scheepsrampen. Er wordt gebruik gemaakt van oudere boten met te weinig reddingsvesten aan boord. Geïmproviseerde veerboten zijn vaak overvol en slecht onderhouden waardoor ze makkelijk kunnen kapseizen.

Het gekapseisde vaartuig was onderweg van de centrale regio Monkoto naar de stad Mbandaka in het noordwesten van het Afrikaanse land. Er werd gevaren over de Momboyo, een zijrivier van de Congo-rivier.