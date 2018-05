Dus de Bijenkorf gaat je als klant niet meer lastigvallen met de vraag of je een oordeel wilt vellen over de verkoper die je zojuist aan een tuttige jas, een mooie kruimeldievegge of een veel te duur flaconnetje stinkparfum heeft geholpen. Je kunt als werknemer van dit keurige warenhuis geen cijfer meer scoren en de directie mag je naam niet meer op het bollebozenwandje bij de personeelsuitgang hangen. Dat gebeurde als je een 9 of een 10 gescoord had.

Ik geloofde het ook niet toen ik het deze week las en kan me niet voorstellen dat er ooit een vergadering van weldenkende mensen is geweest waarin dit beslist is. Dit moet ooit gebeurd zijn door een zootje managers dat na de laatste Dolle Dwaze Dagen op het randje van een knallende psychose zat. Zoals ik ook niet begrijp dat er überhaupt één werknemer is geweest die dit middeleeuwse gedoe gepikt heeft. Ik zou in hun geval zonder kloppen de kamer van een hoge glijer zijn binnengestapt en de man of vrouw in kwestie onder het genot van een gestrekte middelvinger glashelder hebben uitgelegd dat het 2018 is en dat we iets anders met elkaar omgaan dan in de angstige vijftiger jaren van de vorige eeuw.

Maar dit heeft dus plaatsgevonden. Serieuze mensen, die ook nog gestudeerd hebben, zijn serieus met dit soort droeve machtspelletjes bezig. Zonder een spatje schaamrood op hun kaken. Wedden dat het systeem uit de Verenigde Staten komt? Daar zijn ze allemaal chronisch kinderachtig en knetter. De laatste keer dat ikzelf met een uitzonderlijke prestatie op een wandje kwam te hangen was toen ik op de kleuterschool mijn veterstrikdiploma had gehaald. En daar was ik toen hartstikke trots op. Ook al was ik de laatste van de klas.

Medelijden met de Bijenkorfslaafjes? Nee hoor. De sukkels hebben het zich lekker aan laten leunen. En mijn vrienden en ik, bijna allemaal vogelvrije zzp-ers, moeten er keihard om lachen.

Net als om die situatie rond die hele hoge casanova bij het OM in Rotterdam. Ene Marc die het wel of niet stiekem met een zekere Marianne deed. Dat werd ontdekt door deze krant. Die Marianne maakte door hem ooit een verdachte promotie en dat zou in bed geregeld zijn.

En als ik de anonieme klokkenluiders moet geloven: in een bed bij een Van der Valkmotel. Want daar zouden ze het gedaan hebben. Ik vind dat niet raar. Van der Valk bestaat voor de helft bij de gratie van buitenechtelijk gewriemel, maar het geestige aan dit geval is dat ze zich allebei in hun dienstauto door hun chauffeur zouden hebben laten brengen. Dat is toch adembenemend grappig? Dan ben je wel heel erg bronstig.

Hoe zat het met die twee chauffeurs? Moesten die keurig op het parkeerterrein wachten? En wat deden ze in dat uurtje? Peukie roken? Met elkaar een beetje over het weer babbelen? Lang naar die beroemde toekan op het dak van die toko turen? Of hadden ze, terwijl hun bazen erotisch lagen te zwoegen, onbedaarlijk veel lol om dit vrolijke stukje magisch realisme? En wat zeg je als chauffeur als mevrouw of meneer terugkomt in de auto? Fijn vergaderd? Resultaten geboekt?

Is het trouwens waar? Of is het verzonnen nepnieuws door een stikjaloerse ex? Mij maakt het niet uit. Ik hou de komende weken die wachtende chauffeurs op mijn netvlies en grinnik me met dat beeld vrolijk door de warme dagen. Komt ook omdat die M&M in de top van het OM zitten. De transparante top van een ministerie dat ons graag de les leest. Die moeten ook neuken. Je kan niet de hele dag naar bonnetjes zoeken.

Ik ben gek op dit soort nieuws. Hitsige officieren van justitie in Van der Valkbedjes en treurige Bijenkorfmanagers die hun werknemers schaamteloos op een wandje plakken. En dan nog de liegende miljardair Mark Zuckerberg die slap staat te lullen voor oliedomme parlementariërs die na afloop met hem op de foto willen. Eigenlijk moet alleen Liverpool nog de beker winnen en dan is deze week helemaal perfect.