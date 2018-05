‘Weinstein gaat zich aangeven na nieuwe beschuldigen van seksueel misbruik’

De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein zou zich vrijdag in New York aangeven bij de politie wegens nieuwe beschuldigen van seksueel misbruik. Zeven maanden na het begin van zijn spectaculaire val wegens beschuldigingen van seksueel misbruik door tientallen vrouwen, die aanleiding gaf tot de wereldwijde #MeToo-beweging, wordt Weinstein juridisch vervolgd, melden Amerikaanse media.

Weinstein zou worden aangeklaagd wegens aanranding van twee vrouwen, onder wie Lucia Evans, aldus The New York Times. Zij beschuldigt de filmproducent ervan dat hij haar dwong tot orale seks tijdens een zakelijke ontmoeting in 2004.

De openbare aanklager in Manhattan heeft daarnaast onderzoek gedaan naar beschuldigingen dat Weinstein de actrice Paz de la Huerta in 2010 zou hebben verkracht. Ook de aantijgingen van enkele andere vrouwen zijn door de aanklagers onderzocht.

70 vrouwen

De juridische aanklacht tegen de 66-jarige Weinstein na een maandenlang onderzoek is een mijlpaal in zijn baanbrekende zaak, die hem zijn bedrijf en zijn status hebben gekost. In totaal is Weinstein sinds oktober vorig jaar door meer dan 70 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, na jarenlange geruchten over wandaden van de succesvolle producent. Onder hen zijn bekende actrices als Ashley Judd, Salma Hayek en Uma Thurman, maar ook onbekende werknemers van zijn voormalige productiemaatschappij, Weinstein Co.

Naar aanleiding van de aantijgingen tegen Weinstein traden honderden vrouwen naar voren met hun eigen ervaringen met seksuele intimidatie – en pogingen hen stil te houden. Dat heeft geleid tot een wereldwijde doorbraak bij het terechtwijzen van mannen in machtsposities die zich schuldig maken aan seksueel misbruik en hun slachtoffers daarover het zwijgen proberen op te leggen.

Weinstein ontkent

Weinstein ontkent dat hij zich ooit schuldig heeft gemaakt aan „seks zonder wederzijdse instemming”. Maar het bestuur van productiemaatschappij Weinstein Co. heeft hem ontslagen. In maart heeft het bedrijf faillissement aangevraagd. Ook is Weinstein, tot vorig jaar een van de machtigste mannen in Hollywood, geroyeerd door de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisatie van de Oscars.

Bovendien hebben de aantijgingen tegen Weinstein geleid tot een stortvloed aan beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van tientallen andere mannen in de wereld van amusement, media, de overheid en het bedrijfsleven. Meer dan 70 van hen zijn in diskrediet geraakt en hebben hun positie verloren, onder wie de acteur Kevin Spacey, de Amerikaanse senator Al Franken en tv-presentator Matt Lauer.

Donderdag nog bood de acteur en Oscarwinnaar Morgan Freeman (onder andere bekend van Clint Eastwoods Million Dollar Baby) zijn excuses aan na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door acht vrouwen. Hij zou onder meer een productie-assistente bij een van zijn films ongewenst hebben betast en suggestieve opmerkingen hebben gemaakt. „Het was nooit mijn bedoeling” vrouwen een ongemakkelijk gevoel te geven, liet Freeman weten.

Zelfde advocaat als DSK

Behalve in New York wordt de zaak-Weinstein ook in Los Angeles en in Londen juridisch onderzocht. Hij wordt juridisch bijgestaan door Benjamin Brafman, een advocaat die eerder de baas van het Internationaal Monetair Fonds, Dominique Strauss-Kahn (DSK), vertegenwoordigde na een aanklacht dat de Fransman een kamermeisje in een hotel in New York zou hebben aangerand in 2011. Die zaak werd geseponeerd.

Vrouwen die Weinstein hebben beschuldigd, reageerden donderdag positief op het nieuws over zijn vervolging. Slachtoffers zijn daarmee „een stap dichter bij gerechtigheid”, zei Rose McGowan, een van de eerste actrices die Weinstein beschuldigden van verkrachting, tegen persbureau AP. „Eén overwinning is een overwinning voor ons allemaal.”