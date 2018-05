Wat is het geheim van Adyen?

Wat doet Adyen precies?

Adyen werd in 2006 opgericht door twee ervaren mensen uit de financiële wereld: Pieter van der Does en Arnout Schuijff. Zij bouwden met een team van inmiddels 750 mensen een online betaalsysteem waardoor andere bedrijven niet zelf meer hun klanten rekeningen hoeven te sturen. De wereld mag dan één grote marktplaats zijn, overal gebruiken mensen verschillende middelen om te betalen. iDeal, creditcards, WePay, Apple Pay, of Oxxo (uit Mexico) of bitcoins: Adyen ondersteunt honderden munteenheden en betaalwijzen. Dat is handig voor internationaal opererende bedrijven, die in één klap willen handelen in Tietjerksteradeel, Toronto en Tokio tegelijk.

Voor webwinkels zet Adyen in op omzetverhoging. Veel online transacties, zeker internationale aankopen, worden geweigerd omdat het systeem fraude vermoedt. Door de risicoanalyse te verbeteren – minder betalingen die op het laatste moment niet doorgaan – zegt Adyen de omzet van zijn klanten te verbeteren, tot anderhalf procent.

Winkeliers kunnen aangeven welke risico hij of zij wil lopen per aankoop. Dat verschilt per product: bij een dure laptop wordt een kleiner fraudepercentage geaccepteerd dan bij een goedkoop spelletje dat je tegen betaling kunt downloaden.