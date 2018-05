Volg de Holleeder-zaak over de liquidatie van Cor van Hout

Na bijna vier maanden van getuigenverhoren begint de rechtbank in Amsterdam vandaag met de inhoudelijke behandeling van de eerste moord waarvan Willem Holleeder wordt verdacht. Het gaat om de liquidatie van Cor van Hout die op 24 januari 2003 is doodgeschoten in het centrum van Amstelveen.

Heineken-ontvoerder Van Hout was een jeugdvriend van Willem Holleeder en de partner van zijn zus Sonja. De moord op Van Hout is volgens Holleeders zussen Astrid en Sonja een belangrijke reden om tegen hun broer te getuigen. Hoe gaat Willem Holleeder reageren op de feiten in het dossier dat de naam Viool heeft meegekregen?

Misdaadverslaggever Jan Meeus volgt het grootste deel van de zaak vandaag vanuit de rechtbank:

