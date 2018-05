Trump zegt ontmoeting met Kim Jong-un af

Het topoverleg tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gaat niet door. Trump noemt het “ongepast” om op dit moment het overleg te laten doorgaan, dat schrijft hij in een brief aan Kim Jong-un.

De top stond gepland op 12 juni in Singapore, maar vanwege de “enorme woede” en “openlijke vijandigheid” van de Noord-Koreaanse leider ziet Trump een ontmoeting niet meer zitten. Trump schrijft in de brief over het nucleaire wapenprogramma van Noord-Korea, een van de belangrijkste agendapunten van de ontmoeting. “U spreekt over uw nucleaire capaciteiten, maar onze zijn zo aanzienlijk en krachtig dat ik tot God bid dat ze nooit gebruikt zullen hoeven worden.”

Verder bedankt hij in de brief Noord-Korea voor het vrijlaten van drie Amerikaanse gevangenen. “Dat was een prachtig gebaar en wordt gewaardeerd.” Ook schrijft Trump ernaar uit te kijken om Kim Jong-un “op een dag” te ontmoeten. “Als u uw mening verandert over deze belangrijke top, schroom dan niet mij te bellen of schrijven,” adviseert hij Kim Jong-un tot slot.

De top tussen de twee leiders was veelbesproken. Het zou de eerste keer zijn dat een zittende Amerikaanse president een Noord-Koreaanse leider zou ontmoeten. Maar vorige week begon Trump openlijk te twijfelen over de ontmoeting en zei hij dat het “mogelijk niet gaat lukken”. Ook Noord-Korea dreigde vorige week de ontmoeting af te zeggen als de Verenigde Staten (VS) zouden vasthouden aan de eis om het kernprogramma volledig af te breken.

Ontmanteling

Eerder op de dag zou Noord-Korea wel zijn enige bekende nucleaire testlocatie hebben ontmanteld, maar het regime heeft zich nog niet uitgelaten over het opgeven van de bestaande kernwapens. Volledige ontmanteling van het nucleaire programma is een belangrijke eis voor de VS. De Amerikaanse vice-president Mike Pence had eerder gewaarschuwd dat het land “een ontwapening volgens het Libische model” te wachten staat als er geen diplomatieke oplossing wordt gevonden. Hierop noemde een Noord-Koreaanse ambtenaar Pence donderdag een “idioot”. Ook waarschuwde hij dat het land klaar is voor “een nucleaire showdown“. Volgens een overheidsfunctionaris van het Witte Huis gaven deze opmerkingen Trump het laatste zetje om de ontmoeting af te zeggen, aldus persbureau Reuters.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei donderdag in een Senaatscommissie dat het overleg ook is stukgelopen omdat de VS geen contact meer kregen met het land. “We hebben geen antwoord gekregen op onze vragen,” aldus Pompeo. De minister was eerder afgereisd naar Noord-Korea om het topoverleg voor te bereiden en overleg te voeren.