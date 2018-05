De VS onderzoeken ‘eroderende’ invloed van import auto’s

De Amerikaanse regering gaat een onderzoek naar de import van auto’s uitvoeren dat de opmaat kan zijn voor het opleggen van handelstarieven. Volgens handelsminister Wilbur Ross zijn er aanwijzingen dat de import van Europese en Aziatische auto’s de Amerikaanse industrie beschadigt. Een „gedegen, eerlijk en transparant onderzoek moet licht op werpen op de vraag of de importen de economie verzwakken en mogelijk de nationale veiligheid bedreigen”.

In reactie op het nieuws daalden de aandelen van Aziatische autofabrikanten in waarde. De koersen van Mazda, Toyota, Honda en Nissan daalden tot 5,2 procent.

President Donald Trump twitterde woensdag al dat er „groot nieuws” zit aan te komen over de auto-industrie. Hij hintte erop dat de betrokken Amerikaanse productiemedewerkers blij zouden worden van het nieuws. „Na vele decennia van banenverlies hebben jullie nu lang genoeg gewacht”, twitterde de president. De auto-industrie is al langer een heet hangijzer in de internationale handelsonderhandelingen. Volgens Trump zijn „kernindustrieën zoals de productie van auto’s en auto-onderdelen cruciaal voor onze kracht als natie”.

‘Legitieme belangen verdedigen’

Ongeveer eenderde van de in Amerika geïmporteerde auto’s komt uit Azië. Japan, China en Zuid-Korea kondigden aan de situatie goed in de gaten te houden. China ageerde tegen het argument dat de import van auto’s invloed zou hebben op de nationale veiligheid. „We kijken zorgvuldig naar mogelijke impact [van mogelijke stappen] en zullen onze legitieme belangen resoluut verdedigen.”

Trump heeft ook vaak het grote handelstekort bekritiseerd dat Amerika heeft met de EU, met name met Duitsland. Dat heeft met Daimler, Volkswagen en Opel veel te verliezen bij hoge invoertarieven. Nu heffen de VS 2,5 procent invoerbelasting op personenauto’s uit de EU en 25 procent op busjes en pickup-trucks. De EU heft 10 procent invoerbelasting op Amerikaanse auto’s.

In Amerika worden jaarlijks 12 miljoen auto’s geproduceerd. Het importeert ruim 8 miljoen wagens. De Amerikaanse export telt 2 miljoen auto’s.