De verhoudingen tussen Trump en Kim waren altijd al ambivalent

De voor 12 juni aangekondigde top tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gaat niet door. President Trump heeft dat donderdag in een brief aan Kim laten weten. Als reden noemt hij „de overweldigende woede en openlijke vijandigheid” die Noord-Korea zou hebben tentoongespreid in zijn meest recente verklaring.

In de gewraakte verklaring maakt Noord-Korea de Amerikaanse vicepresident Mike Pence uit voor een „politiek stuk onbenul”. De Noord-Koreaanse viceminister voor Buitenlandse Zaken gebruikte die terminologie naar aanleiding van een vergelijking die Pence trok tussen Libië en Noord-Korea. De referentie aan Libië ligt in Pyongyang zeer gevoelig, omdat Pence daarmee in Noord-Koreaanse ogen de indruk wekt dat de VS uit zijn op afzetting van Kim, net zoals de Libische leider Kadaffi het veld moest ruimen nadat die zijn kernwapens had opgegeven.

De ontmoeting stond al langer onder druk. Het werd steeds duidelijker dat Noord-Korea en de VS zeer verschillend denken over de agenda. Ze verschillen bijvoorbeeld van mening over zoiets fundamenteels als wat er nu precies verstaan moest worden onder ‘volledige denuclearisering’ van het Koreaanse schiereiland. Moet alleen Noord-Korea zijn kernwapens opgeven, of moeten de VS ook hun troepen uit Zuid-Korea terugtrekken?

Daarnaast wilden de VS ook spreken over de biologische en chemische wapens van Noord-Korea en mogelijk zelfs over mensenrechten, zaken die Noord-Korea oneigenlijke toevoegingen vond.

Toch komt de afzegging van Trump op een onverwacht en onlogisch moment. Dinsdag deed Trump namelijk een belangrijke concessie. Hij leek zijn eis te verzachten dat Noord-Korea zijn nucleaire programma in één klap zou opgeven en ontmantelen. „Het zou zeker beter zijn als het allemaal in een keer gebeurde”, zei hij daarover, maar: „Moet dat ook per se? Ik denk niet dat ik me daar helemaal op wil vastpinnen”, voegde hij daaraan toe.

Stapsgewijze denuclearisering in plaats van denuclearisering in één klap is een belangrijke wens van Noord-Korea. Het wordt daarin waarschijnlijk gesteund door Zuid-Korea en China.

Dat Trump juist op dat gebied bereid bleek tot concessies, leek een van de belangrijkste knelpunten weg te nemen op weg naar de top.

Ook Noord-Korea deed een belangrijke stap. Het land blies donderdag als teken van goede wil een aantal tunnels op die hoorden bij de testlocatie Pungye-ri. Noord-Korea had al eerder toegezegd dat te doen. Er mochten geen nucleaire deskundigen bij aanwezig zijn, maar wel een selecte groep internationale journalisten.

Het blijft zo onduidelijk wat nu precies de onderliggende reden is geweest voor Trump om juist op dit moment de stekker uit de top te trekken.

De toon waarmee hij de top nu opzegt, is net zo ambivalent als de openbare uitingen van beide partijen al steeds waren. Zo spreekt Trump in zijn brief dank uit voor de vrijlating van drie Amerikaanse gevangenen eerder deze maand. Hij stelt ook dat hij het gevoel had dat er een „schitterende dialoog” aan het opbloeien was tussen Kim en hem. Hij houdt de mogelijkheid van een ontmoeting in de toekomst open. „Ik kijk er erg naar uit u op een dag te ontmoeten”, schrijft hij. Het niet doorgaan van de top in Singapore noemt hij „werkelijk een treurig moment in de geschiedenis.”

Maar hij bedreigt Kim ook. „U spreekt over uw nucleaire capaciteiten, maar de onze zijn zo aanzienlijk en krachtig dat ik tot God bid dat ze nooit gebruikt hoeven te worden”, schrijft hij.

Trump tegen Kim ‘Ik keek er erg naar uit daar met u te zijn’

Beste Meneer de Voorzitter:

We hebben grote waardering voor uw tijd, geduld en inspanningen aangaande onze recente onderhandelingen en aangaande de gesprekken over een top die onze beide partijen allang willen, en die gepland was om plaats te hebben op 12 juni in Singapore. Wij werden geïnformeerd dat om deze ontmoeting gevraagd was door Noord-Korea, maar voor ons is dat totaal irrelevant. Ik keek er erg naar uit daar met u te zijn. Helaas, vanwege de overweldigende woede en openlijke vijandelijkheid, tentoongespreid in uw meest recente verklaring, voelt het voor mij als ongepast om, op dit moment, deze geplande ontmoeting te hebben. Deze brief dient daarom om duidelijk te maken dat de Singapore-top, voor het welzijn van beide partijen, maar ten nadele van de wereld, niet zal plaatsvinden. U spreekt over uw nucleaire capaciteiten, maar onze zijn zo aanzienlijk en krachtig dat ik tot God bid dat ze nooit gebruikt zullen hoeven worden.

Ik had het gevoel dat zich een schitterende dialoog aan het opbouwen was tussen u en mij, en uiteindelijk, doet alleen dialoog ertoe. Ik kijk er erg naar uit u op een dag te ontmoeten. Tot die tijd wil ik u bedanken voor het vrijlaten van de gijzelaars, die nu thuis zijn bij hun families. Dat was een prachtig gebaar en werd zeer op prijs gesteld.

Als u uw mening verandert over deze belangrijke top, schroom dan niet mij te bellen of schrijven. De wereld, en Noord-Korea in het bijzonder, hebben een fantastische kans gemist op duurzame vrede en grote voorspoed en rijkdom. Deze gemiste kans is werkelijk een treurig moment in de geschiedenis.

Met vriendelijke groet,

Donald J. Trump

President van de VS