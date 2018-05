In het boek Selamat Makan is er vooral aandacht voor vlees en vis, maar er zijn ook meerdere hoofdstukken met groentegerechten. Uit één van die hoofdstukken haalde ik dit recept voor urap, een groentegerecht met veel kokos. Normaal gesproken wordt dat gemaakt met trassi, gefermenteerde garnalenpasta, en is het dus niet vegetarisch. Maar er staat ook een versie in zonder trassi, en die staat hieronder. U heeft daar overigens wel een stoommand voor nodig.

Snij de boontjes in stukjes van 3 cm, de spinazie in repen, kool in snippers, komkommer in blokjes (zaad verwijderen). Schep alle groenten in een kom door elkaar. Haal het vruchtvlees uit de kokosnoot en rasp dit. Stamp ui, knoflook, sambal en laos fijn. Meng dit door de kokos en voeg wat zout toe. Doe dit mengsel door de groenten. Leg op elk slablad een gelijke hoeveelheid groenten, een poeroetblaadje en vouw het blad dicht zodat pakjes ontstaan. Bestrijk het geperforeerde deel van de stoompan of -mand met wat olie. Leg de groentepakjes in de pan en stoom ze in 8 tot 10 min. De groenten moeten knapperig blijven. Opdienen op voorverwarmde borden of schaal.