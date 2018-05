The Daily laat zien dat journalisten ook gewoon mensen zijn

Zwart isolatiemateriaal bedekt de muren. In een hoek staat een computer met een mengpaneel, in de andere hoek een lange tafel waar drie microfoons boven hangen. Alleen bevinden we ons niet bij een radio-omroep, maar op de elfde verdieping van het iconische The New York Times Building aan Eighth Avenue in Manhattan. Op de deur hangen posters van de podcast The Daily: licht geel overgaand in blauw, symbolisch voor de ochtendgloren, wanneer een nieuwe aflevering in de VS online komt.

„Michael had nog gevraagd of ik het even kon opruimen voor je kwam”, zegt chef Theo Balcomb lachend terwijl ze een paar mokken en bekers van de tafel pakt. De 30-jarige journalist doelt op Michael Barbaro, een voormalig politiek verslaggever van de krant en nu presentator van de podcast. Zijn vriendelijke stem met ongebruikelijke klemtonen in zinnen wordt dagelijks ongeveer een miljoen keer gedownload, meer luisteraars dan de krant doordeweeks ooit abonnees heeft gehad. Niet slecht voor een podcast die pas sinds februari 2017 bestaat.

Inmiddels is het team van The Daily van vier journalisten uitgebreid naar acht en bouwt The New York Times drie gloednieuwe studio’s. Deze kunnen ook gebruikt worden voor andere podcasts van de krant. Onlangs lanceerde The New York Times de nieuwe serie Caliphate: een aangrijpende reeks waarin een journalist de drijfveer van jihadisten uitdiept. Binnen afzienbare tijd stond ook dat programma net als The Daily in de top tien van de Apple-podcastlijst in de VS.

Nieuwe voorpagina

De hoofdredactie noemde The Daily „de nieuwe voorpagina’’ van The New York Times. De podcast is sinds kort ook overgewaaid naar traditionele radio en te horen op negentien publieke zenders verspreid over de Verenigde Staten. Wat verklaart de populariteit van de audioproducties van The New York Times?

Balcomb, zelf eerder werkzaam voor de publieke omroep NPR en nu managing producer van het programma, denkt dat het lanceren van The Daily goed getimed was: „President Trump was net geïnaugureerd, zijn eerste reisverbod werd ingezet, een rechter van het Hooggerechtshof werd aangesteld. Kortom, we begonnen net op een tumultueus moment voor het land. Dat was een van de redenen dat we denk ik meteen zo’n succes hadden: mensen wilden weten wat er aan de hand was.”

Het programma was een vervolg op een eerdere reeks over Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016, The Run Up. Balcomb: „We wilden iets maken dat een gewoonte zou worden voor mensen. Iets wat niet te veel tijd in beslag zou nemen, maar ook niet te oppervlakkig zou zijn.” Dus kwamen ze uit op een programma van twintig minuten met een tot twee belangrijke verhalen van de dag, met tussendoor een korte reclame en als afsluiter een opsomming van overig belangrijk nieuws.

Schrijvende collega’s

De luxe voor Balcomb en haar team is dat ze kunnen kiezen uit verhalen die 1.450 schrijvende journalisten leveren. En die verslaggevers zijn onder meer vaak verantwoordelijk voor de laatste onthullingen over het Witte Huis, waarvoor de krant onlangs nog een Pulitzerprijs won samen met The Washington Post.

Maar goede cijfers van The Daily zijn niet alleen te danken aan een controversiële president. Juist omdat ze schrijvende collega’s uitnodigen in de studio, kan The Daily een gemoedelijke sfeer creëren. „We praten met elkaar alsof we familie zijn’’, zegt Balcomb. „Daardoor komt het natuurlijk over. We hebben gewoon een uitgebreid gesprek.” Ook durft haar team te experimenteren. Voor een verhaal over de gevolgen van Uber in New York rijdt Barbaro daadwerkelijk mee met een taxichauffeur. The Daily maakte eind 2017 de aflevering ‘The Year in Sound’, een simpele montage van geluidsfragmenten waarmee een bewogen jaar werd samengevat.

Volgens Kerry Donahue, docent audiojournalistiek aan Colombia University in New York, is het succes van The Daily onder meer te danken aan de stijl: „Het lukt ze goed om een langer verhaal in een goeie vertelvorm te gieten.’’ Zelf luistert ze ook graag elke ochtend naar The Daily wanneer ze haar hond uitlaat. „Ze laten zien dat hun verslaggevers ook gewoon mensen zijn”, zegt Donahue. En door de extra aandacht die een stuk kan krijgen door de podcast, zijn verslaggevers bereid om hun bronnen te koppelen aan The Daily. Een „frustrerend voordeel”, concludeert Donahue ironisch– ze is namelijk ook werkzaam voor concurrent PRX, een distributeur van audiojournalistieke programma’s.

Podcasts zijn ‘hot’

Tegelijkertijd moet de invloed van de merknaam The New York Times niet onderschat worden. De krant staat bekend als kwaliteitsmedium en wordt wereldwijd gelezen. Daardoor stond de podcast bij de lancering meteen wereldwijd in de belangstelling. Dat de krant inzet op podcasts valt volgens Donahue in een bredere trend. „Er is momenteel veel interesse in podcasts, een ‘hot’-factor.’’ Publiek dat normaal gesproken de krant niet leest, bijvoorbeeld scholieren of studenten, wordt hiermee alsnog aangesproken.

Uit een onlangs verschenen jaarrapport van onderzoeksinstituut Edison Research onder Amerikanen ouder dat twaalf jaar blijkt dat meer dan een kwart van de bevolking maandelijks podcasts luistert. In 2008 was dat nog minder dan een op de tien.

Wereldwijd worden de podcasts van de krant meer dan dertig miljoen keer gedownload volgens analysebedrijf Podtrac. The New York Times wil geen cijfers of schattingen geven over de winstgevendheid van hun audiojournalistiek. Volgens een woordvoerder trekken de podcasts de „volgende generatie abonnees” aan en zorgen de advertentie-inkomsten voor een „betekenisvolle toevoeging” aan de kas van The New York Times Company.

Maar maakt The Daily mensen niet lui? Immers, het is makkelijker om een verhaal te luisteren dan te lezen in de krant of op de site. Chef Balcomb lacht. „Volgens mij is luisteren geen luie bezigheid. We trekken mensen in een verhaal. En zodra je begint aan The Daily, kom je in een andere wereld terecht. Waarom luister je niet hiernaar, waarom lees je dit niet? Het is een verslavend middel waarmee we het publiek laten kennismaken met de journalistiek van The New York Times.”