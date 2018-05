Sterke stijging volledig elektrische auto’s

Het aantal volledig elektrische auto’s in Nederland is vorig jaar met bijna 60 procent toegenomen. Op 1 januari van dit jaar waren er in Nederland in totaal bijna 22.000 volledig elektrische wagens. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Voor het eerst werden er vorig jaar meer volledig elektrische wagens verkocht dan hybride auto’s met stekker.

Van alle nieuw verkochte personenauto’s had vorig jaar 2,7 procent een stekker. Er werden 8.200 volledig elektrische auto’s verkocht en 1.800 hybride auto’s met stekker. Volgens het CBS hangt dit verschil samen met fiscale voordelen. De bijtelling voor hybride auto’s met stekker nam toe van 7 procent in 2015, naar 22 procent in 2017. De verkoop van deze auto’s was in 2016 dan ook tien keer zo hoog als in 2017. De bijtelling op volledig elektrische auto’s, waarvan de verkoop vorig jaar sterk is toegenomen, is met 4 procent een stuk lager dan die op hybride auto’s met stekker.

Europa

In Nederland heeft slechts 1,4 procent van alle personenauto’s een stekker. Toch doet Nederland het goed in vergelijking met andere Europese landen. Alleen in Zweden werden er vorig jaar meer auto’s met stekker verkocht. In 2014 en 2015 werden in Nederland de meeste auto’s met stekkers verkocht van alle Europese landen.