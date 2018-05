Schachmann wint zware bergrit Giro, Dumoulin pakt tijd op Yates

Maximilian Schachmann heeft de achttiende etappe van de Ronde van Italië gewonnen. Zijn medevluchters Ruben Plaza en Mattia Cannaneo waren niet bij machte om in de laatste meters de Duitse renner van Quick-Step te volgen. De drie maakten deel uit van een vroege vluchtgroep van twaalf renners, onder wie de Nederlanders Boy van Poppel en Jos van Emden.

Maar de echte strijd in de etappe vond plaats in de achtervolgende groep klassementrenners. In de laatste zware kilometers bergop naar Prato Nevoso plaatste Tom Dumoulin een aanval die rozetruidrager Simon Yates te machtig was. Voor het eerst deze Giro moest hij passen en verloor op de meet 28 seconden. De voorsprong van de Brit op de Nederlander is hiermee geslonken tot 28 seconden.

Knappe prestatie Dumoulin

Binnen het peloton was het de Nederlander Wout Poels die als eerste er vandoor ging. Zijn kopman Chris Froome kon niet volgen, ook de andere klassementrenners bleven in hun eigen tempo rijden. Op 2 kilometer voor de meet, op het meeste steile stuk van de klim, plaatste Dumoulin zeer verrassend een versnelling. Yates en de Italiaan Pozzovivo zaten gelijk in zijn wiel, maar al na een paar meter moest Yates lossen. Voor het eerst reed de Brit een verdedigende stijl en dat leek hem fataal te worden.

Door de tijdwinst van Dumoulin is de eindzege van de Giro nog zeker niet beslist. Er volgen nog twee zware bergetappes en zondag is de slotrit in Rome.

Dit bericht wordt aangevuld