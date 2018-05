Regeringspartijen eisen opheldering over sponsordeal Rwanda-Arsenal

De sponsorovereenkomst tussen Rwanda en de Engelse voetbalclub Arsenal is verkeerd gevallen bij de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Zij hebben donderdag minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsbeleid (D66) om opheldering gevraagd. Nederland geeft ontwikkelingsgeld aan Rwanda.

De voetbalclub maakte woensdag bekend dat voor een periode van drie jaar de mouwen van de shirts worden uitgerust met de boodschap: Visit Rwanda. Deze sponsorovereenkomst kost het Afrikaanse land 30 miljoen pond (ongeveer 34 miljoen euro), meldt de krant The East African. De Rwandese president Paul Kagame is volgens de krant een groot supporter van de Engelse club en wil Rwanda promoten als belangrijke toeristische bestemming.

‘Heroverweging ontwikkelingsrelatie’

Vorige week maakte minister Kaag bekend dat de “intensieve ontwikkelingsrelatie” met Rwanda wordt voortgezet. Het gaat om zowel humanitaire hulp als armoedebestrijding, zo staat in de beleidsnota ‘Investeren in Perspectief’.

VVD-Kamerlid Bente Becker wil dat de minister opnieuw naar de steun kijkt, zegt ze tegen NRC.

“Kan een land als Rwanda zich wel de luxe permiteren zoveel geld uit te geven aan een voetbalclub terwijl het afhankelijk is van hulpgeld.”

Becker is niet bang dat ze beschuldigd wordt van een koloniale houding. “Wij moeten ook kritisch kijken naar hoe wij ons belastinggeld uitgeven”. Ook Joël Voordewind van de ChristenUnie is verontwaardigd, zo schrijft persbureau ANP, “dat een land waar wij stevig financieel hulp aan verlenen, nu voor maar liefst 34 miljoen euro shirtsponsor is geworden.”