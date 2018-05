Pakkans wiettelers gehalveerd

De geschatte kans dat een wietteler tegen de lamp loopt is bijgesteld van 40 naar 20 procent. Dat blijkt uit de Nationale rekeningen Revisie 2015 die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceerde. Door de verlaagde pakkans heeft het CBS zijn schatting over de omvang van de wietteelt in Nederland flink omhoog moeten bijstellen.

De productie van cannabis in 2015 wordt nu 2,3 miljard euro hoger geschat dat voor de revisie, aldus het rapport. Naast de verkleinde pakkans, die het CBS baseerde op informatie van het Korps landelijke politiediensten, is ook het aantal veronderstelde oogsten per jaar verhoogd. Ook zou een hennepplant meer opbrengen dan eerder gedacht.

Al met al heeft het CBS de omvang van de illegale activiteiten in Nederland, waar cannabisproductie onder valt, met 1,5 miljard euro moeten verhogen naar 4,8 miljard euro. Die groei komt bijna volledig voor rekening van de cannabissector.

Afdracht EU

Regelmatig worden cijfers over de economie herberekend. De Europese Commissie heeft lidstaten aanbevolen dat elke vijf jaar te doen.

Mogelijk heeft dat gevolgen voor de afdracht die Nederland aan de Europese Unie moet doen. Die jaarlijkse EU-contributie van de lidstaten is gebaseerd op hun bruto nationaal inkomen (bni). Het CBS heeft het bni opwaarts bijgesteld met 1,6 procent, een verhoging van 10,9 miljard euro. Of Nederland meer moet afdragen wordt pas later dit jaar bekend, als de EU ook de herziene cijfers van andere lidstaten heeft ontvangen. De vorige keer kreeg Nederland een naheffing te verwerken van bijna 643 miljoen euro.

Het bruto binnenlands product (bbp) voor 2015 is met 1 procent verhoogd naar 690 miljard euro. Het overheidstekort, dat vrijwel onveranderd is, als percentage van het bbp wordt zo 2 procent, in plaats van 2,1 procent. De overheidsschuld is met 5,7 miljard euro verhoogd naar 447 miljard en is 64,8 procent van het bbp. Voor de revisie was dat 64,6 procent.