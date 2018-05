OM eist celstraf en boete tegen corrupte bestuurder Ballast Nedam

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag een voorwaardelijke celstraf van twee jaar en een boete van 200.000 euro geëist tegen een voormalig topbestuurder van bouwbedrijf Ballast Nedam wegens witwassen. Ook wil het OM dat hij 12,5 miljoen euro aan de staat betaalt.

Het draait om een oude zaak waarin Ballast Nedam tussen 1996 en 2003 steekpenningen heeft betaald aan politieke kopstukken in Saoedi-Arabië en Suriname. Volgens het OM heeft de verdachte 3,4 miljoen euro aan steekpenningen witgewassen. De verdachte zou een klein deel van de steekpenningen die bedoeld waren voor het omkopen van “buitenlandse agenten” op zijn eigen Zwitserse bankrekening hebben gestort. Ballast Nedam was daarvan niet op de hoogte. “De voormalig topman heeft miljoenen naar zichzelf toegeschoven en niets daarvan aan de baas verteld,” zegt de officier van justitie in een persbericht.

Witwassen

Eerder deze week stond een andere topman van het bedrijf voor de rechter. Tegen hem heeft het OM een boete van 50.000 euro en zes maanden voorwaardelijke celstraf geëist. Volgens de officier van justitie is de rol van de tweede verdachte in het onderzoek “het ernstigst”.

“Hij heeft de omkoopstructuur van Ballast Nedam gebruikt om er zelf miljoenen euro’s rijker van te worden.”

Het OM wil dat de verdachte het voordeel van 12,5 miljoen euro dat hij behaalde met het witwassen, betaalt aan de staat “omdat misdaad niet mag lonen”.