Olympique Lyon wint vrouwenfinale Champions League

Olympique Lyon heeft donderdagavond in Kiev met 4-1 de vrouwenfinale gewonnen van VfL Wolfsburg in de Champions League. Het is de derde keer op rij dat de club de Champions League wint.

In de reguliere speeltijd wisten beide teams niet te scoren. Vroeg in de verlening kwam Wolfsburg op voorsprong dankzij een doelpunt van Pernille Harder. Kort hierna moest de ploeg met tien spelers verder na een tweede gele kaart voor Alexandra Popp. In de 95e minuut viel aanvaller Shanice van de Sanden in en scoorde Olympique Lyon vier keer. Van de Sanden speelde een belangrijke rol en gaf bij drie doelpunten de assist.

Olympique Lyon won al vier keer eerder de beker en voerde dit jaar de Europese ranglijst voor vrouwenteams aan. Wolfsburg won de titel in 2013 en 2014 en prolongeerde dit jaar de Duitse landstitel. De club won voor het vierde jaar op rij de Duitse beker. De Champions League is het enige Europese voetbaltoernooi voor clubteams bij de vrouwen. Zaterdag wordt de finale voor mannen gespeeld.