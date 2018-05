Iran stelt Europa harde eisen na Amerikaanse opzegging atoomdeal

Iran heeft een aantal stevige eisen aan Europa geformuleerd. In ruil daarvoor is het bereid zich te houden aan het akkoord van 2015, dat het Iraanse nucleaire programma aan banden legde. Dit ondanks het feit dat de Verenigde Staten het verdrag deze maand eenzijdig opzegden.

Niemand minder dan ayatollah Ali Khamenei, de opperste geestelijke leider, legde de eisen op tafel. Europa moet Iran compenseren voor problemen die het met zijn afzet van ruwe olie ondervindt door Amerikaanse sancties en Europese banken moeten handel met Iran blijven faciliteren. Ook moet Europa Iran beloven dat het geen nieuwe onderhandelingen zal eisen over het ballistische rakettenprogramma van Iran of over de bemoeienis van het land met andere landen in het Midden-Oosten.

Handel garanderen

Veel vertrouwen heeft Khamenei overigens niet in de Europese landen, zo bleek uit een toespraak woensdagavond tot hoge leiders, onder wie president Rohani. „Europese banken moeten de handel met de Islamitische Republiek garanderen. Wij willen geen gevecht aangaan met die drie landen [Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Duitsland] maar we vertrouwen hen ook niet.”

Europese landen onderzoeken hoe ze de handel met Iran kunnen voortzetten zonder dat bedrijven die ook in de VS actief zijn daaronder lijden. De VS hebben met forse boetes gedreigd voor bedrijven die toch handel drijven met Iran.

Het Franse energieconcern Total heeft al gedreigd investeringen in Iran te staken, als de Europese landen hieraan geen mouw weten te passen. Het eveneens Franse autoconcern PSA Group zei echter dat het doorgaat in Iran. Het presenteerde donderdag zijn nieuwe Citroën C3-model in Teheran. Binnen een uur waren er 2.000 van verkocht.