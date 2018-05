‘Noord-Korea ontmantelt nucleaire testlocatie Punggye-ri’

Noord-Korea heeft donderdag middels een serie explosies zijn enige bekende nucleaire testlocatie verwoest. Dit melden verschillende media die aanwezig waren bij de ‘ceremonie’.

Volgens het regime van Kim Jong-un is er sprake van een nucleaire ontmanteling. Onder meer de tunnels die gebruikt zijn voor kernproeven zouden zijn opgeblazen. Ook zijn verschillende gebouwen rondom de testplaats bij Punggye-ri verwoest. Vanuit deze panden observeerden onderzoekers onder meer de nucleaire testen, meldt The New York Times.

Pyongyang had voor de ontmanteling verschillende internationale media uitgenodigd en een speciaal perscentrum opgezet. Onafhankelijke onderzoekers waren niet welkom. De testlocatie bevond zich in het dunbevolkte berggebied in het noordoosten van het land. Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea, kondigde de ontmanteling eerder deze maand aan.

Sigaar uit eigen doos

Alle kernproeven die Noord-Korea heeft gedaan, vonden plaats in de bergen bij Punggye-ri. Bij de laatste proef werd een gedeelte van het testterrein al verwoest. De test van een waterstofbom zorgde voor het instorten van een gedeelte van het tunnelcomplex.

Critici menen dat het sluiten van Punggye-ri een sigaar uit eigen doos is, omdat de locatie al een jaar gedeeltelijk onbruikbaar was. Wel sluit de ontmanteling aan bij de belofte van Kim om te stoppen met kernproeven en rakettests. Over het opgeven van bestaande kernwapens heeft het Noord-Koreaanse regime nog geen uitspraken gedaan.

Onzekerheid over top met Trump

Zuid-Korea en de Verenigde Staten dringen al jaren aan op de volledige denuclearisering van het Koreaanse schiereiland. Pyongyang maakte in maart voor het eerste bekend open te staan voor gesprekken over nucleaire ontmanteling. De Amerikaanse president Trump en Kim hebben afgesproken elkaar voor het eerst ontmoeten tijdens een top op 12 juni. Het belangrijkste agendapunt zal het Noord-Koreaanse nucleaire wapenprogramma zijn.

Het Witte Huis maakte een gelegenheidsmunt voor de top tussen Kim en Trump. Amerikaanse blik op onderkinnen van Kim.

Of ontmoeting echt op 12 juni plaatsvindt, is nog hoogst onduidelijk. Kim dreigde eerder de ontmoeting af te zeggen als de VS vasthouden aan de eis voor volledige denuclearisering. President Trump zei woensdag dat het “mogelijk niet gaat lukken voor 12 juni” vanwege de eisen die beide leiders aan de bijeenkomst stellen.

De Amerikaanse vice-president Mike Pence zei eerder dat als er geen diplomatieke oplossing komt voor de beëindiging van Kims nucleaire wapenprogramma, het land “een ontwapening volgens het Libische model” staat te wachten. Dit kwam op hevige kritiek uit Noord-Korea te staan. Een ambtenaar noemde Pence donderdag een “idioot” en zei klaar te zijn voor “een nucleaire showdown“.