Na ophef over villa legt Podemos-leider Iglesias zijn lot in handen van partijleden

„Zou jij het economisch beleid van het land in handen geven van iemand die 600.000 euro uitgeeft aan een luxe penthouse?”, zo schreef Pablo Iglesias in 2012 in een tweet over de toenmalige Spaanse minister Luis de Guindos. Zes jaar later heeft de leider van de uiterst-linkse protestpartij Podemos zijn eigen positie op het spel gezet met de aanschaf van een chalet van boven de zes ton. Deze week mogen Podemos-leder in een referendum stemmen over de toekomst van Iglesias (39) en zijn partner Irene Montero (30).

Iglesias maakte Podemos groot door zich te presenteren als inwoner van een Madrileense volkswijk die zou afrekenen met de zittende ‘kaste’. Iglesias krijgt nu van binnenuit het verwijt dat hij met de koop van de luxe villa in het bergdorpje Galapagar zelf tot die ‘kaste’ gaat behoren. Het chalet van 615.000 euro beschikt onder meer over een zwembad, twee badkamers en een gastenverblijf. „We kunnen ons allemaal vergissen, maar het zal ons niet vergeven worden als we van ‘kleur’ verwisselen”, zegt José María González, de anti-kapitalitische burgemeester van Cádiz.

Iglesias liet eerst Montero (tevens nr.2 van de partij) de verdediging voeren. Zij rekende voor dat beiden 800 euro aan hypotheek zouden betalen. Het echtpaar, dat onlangs de komst van een tweeling aankondigde, stelde het huis niet te hebben gekocht „om mee te speculeren”.

Toen de kritiek binnen de verdeelde partij aanhield, besloten de twee hun toekomst in handen van de leden te leggen. Zondag sluit de stemming en zal blijken of Iglesias en Montoro door kunnen.