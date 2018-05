Demi Brama (15): ‘Later wil ik luchtacrobaat worden bij het Cirque du Soleil’

“Op het moment dat ik zenuwachtig ben voor een wedstrijd twijfel ik weleens of ik nog door wil gaan met paaldansen.”Khalid Amakran Naam: Demi Brama (15), Huizen Zit in: 3 vmbo-t Woont met: vader, moeder, broer (18) Moeder: goudsmid Vader: virtual merchandise coordinator op Schiphol

Kampioen

„Ik hield altijd al van klimmen in bomen. Paaldansen had ik een keer gezien op tv. Toen wilde ik het al maar ik was nog best klein. Mijn ouders zeiden: doe nog maar niet. Toen ik tien was stond er een paal op Koninginnedag. Ik hing er gelijk in. De vrouw die erbij stond, Mariska, vertelde dat het een hele sport is, ook voor kinderen. Toen mocht ik gaan paaldansen bij Mariska. Je danst op een muziekje, met trucjes en normale dans. Ik doe het nu vier jaar en ik ben erachter gekomen dat ik er iets in kan bereiken. Ik ben drie keer Nederlands kampioen geworden en vorig jaar zesde op het WK.”

Pakjes

„Ik train zes dagen in de week. Mariska is geëmigreerd naar Australië en nu word ik getraind door mijn ouders. Mijn moeder maakt de pakjes en doet de planning. Mijn vader verzint alle trucjes en is judge, hij kan jureren bij wedstrijden. Het voordeel van door je ouders getraind worden is dat mijn ouders precies weten hoe ik in elkaar zit. Dat is iets wat ik voor heb op anderen, die een coach hebben die nieuw is voor hen. Het nadeel is… ik ben altijd met mijn ouders. En ik train alleen, er zijn geen leeftijdgenoten waar ik me aan kan optrekken. Het is soms moeilijk om gemotiveerd te blijven, zeker omdat ik maar een of twee wedstrijden per jaar heb. Aan afspreken met vriendinnen kom ik niet echt toe. Je hoort: zij gaan met z’n allen naar de stad, pretpark, zwembad. Ik word wel meegevraagd maar het is altijd weer lastig. Iets meer vrije tijd zou wel leuk zijn. Om gewoon iets voor jezelf te doen.”

Luchtacrobaat

„Later wil ik luchtacrobaat worden bij het Cirque du Soleil. Als je de Efteling uitloopt hangen er meisjes in doeken. Toen ik dat zag op mijn zevende zei ik: dat wil ik ook. Ik wil eigenlijk een beroep waarmee je mensen blij maakt. Vanaf de school waar ik nu op zit kan ik niet naar de school voor acrobaten, dat is een paar niveaus te hoog. Maar ik doe wel een circusopleiding, vier uur in de week. Daar heb ik echt altijd zin in. Ik doe nu triotrapeze met een ander meisje, Madelief, dat even groot en even sterk is als ik, en een wat kleiner meisje, Starlet. Met haar gaan we dan gooien en slingeren. Je hebt ook Chinese pole, een paal van 6,5 meter hoog met een rubberlaag eromheen. Een stuk dikker dan een gewone paal, daarom doen weinig meisjes het. Het leukste is: helemaal bovenin gaan zitten, je naar beneden laten vallen en een stukje voor de grond stoppen.”

Iets verbazends

„Op het moment dat ik zenuwachtig ben voor een wedstrijd twijfel ik weleens of ik nog door wil gaan met paaldansen. Er staat wel druk op. Er wordt verwacht dat je weer iets verbazends doet. Vooral ook door mezelf, ik wil mezelf weer overtreffen. Dat anderen denken: ze is wéér beter geworden. Dat is wat ik wil bereiken.”