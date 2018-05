Marcel de V. krijgt schouderklop van Arjan G.: ‘Sterkte straks’

Ze zien elkaar buiten de rechtbank voor het eerst in zes jaar, de twee hoofdverdachten in het miljardenschandaal rond Vestia. Oud-kasbeheerder Marcel de V. van de woningcorporatie komt aanlopen met een linnen tasje van Dille & Kamille. Arjan G. arriveert even later, geeft Marcel de V. eerst een hand en voor hij naar binnen gaat nog een schouderklop. „Sterkte straks”, zegt hij.

De twee mannen die samen rijk werden, staan deze donderdag tegenover elkaar in het strafproces.

Toen Vestia begin 2012 bijna failliet ging na miljardenspeculatie met derivaten (renteverzekeringen), gaf Arjan G. zichzelf aan. Als tussenpersoon van FIFA Finance verdiende hij 20 miljoen euro aan commissie op de derivatencontracten, waarvan hij heimelijk de helft aan Marcel de V. gaf. Arjan G. bekent ook dat hij Marcel de V. heeft omgekocht – maar oplichting en witwassen niet.

Marcel de V. ontkent schuld. Tot ergernis van rechter Marijke Franken blijf hij herhalen dat hij „altijd in het belang van Vestia handelde en altijd voor de scherpste prijs” ging. Hij betaalde belasting over zijn „neveninkomsten” en hoefde deze volgens de integriteitscode niet op te geven, zegt hij – wel ‘nevenactiviteiten’. „U hoefde er niets voor te doen?” concludeert Franken met een ondertoon.

Arjan G. zit tijdens zijn verhoor vrij comfortabel op zijn stoel, is assertief en geeft ongevraagd extra toelichting. Hij is opgelucht sinds hij spijt heeft betuigd en meewerkt met justitie. Met zijn vriendin runt hij nu een bed & breakfast in het Duitse natuurgebied Solling. Hij helpt beginnende jagers, snijdt wild en wil zélf gecertificeerd wild gaan verkopen. „Ik zeg weleens gekscherend: eerlijk wild.”

Bewaarwijnen

Met Marcel de V. gaat het niet zo goed. Hij steggelt met rechter Franken over het onderscheid tussen tussenpersonen en agenten, leningen en derivaten. Ze vraagt hem duidelijker te articuleren. Hij leeft van een bijstandsuitkering, is schuwer en somber over zijn toekomst geworden, vertelt hij. Nee, hij drinkt niet veel. Ooit had hij mooie „bewaarwijnen”, maar die zijn in beslag genomen. „Zonde.”

De rechter vraagt Marcel hoe hij aankijkt tegen belangenverstrengeling rond de derivatencontracten. Als je 10 miljoen euro aan ‘neveninkomsten‘ via Vestia verdient, heb je toch ook een eigen belang? „Is het een voordeel?”, vraagt ze. „Ik vind het geen voordeel”, zegt Marcel de V. ontwijkend. Licht geïrriteerd: „Is het een nadeel dan?” Marcel de V.: „Het is gewoon een afspraak die je hebt.”

De rechtbank maakt een punt van wie de commissie voor Arjan G. nu betaalde: de banken of Vestia? Zes jaar, een parlementaire enquête en een strafonderzoek later is dit nog steeds niet helder. De rechter somt vijf bankiers op die verklaard hebben dat Vestia de rekening betaalde. Arjan G. en Marcel de V. bezweren dat het de banken waren, want hun winsten waren een veelvoud.

Als advocaat Willem Koops van Arjan G. bezwaar maakt, vegen de rechters het onderwerp maar van tafel. De hoofdverdachten staan terecht voor oplichting, omdat ze zich verrijkt hebben via derivatenschulden die Marcel de V. aanging. Maar ze staan uiteindelijk niet terecht voor de financiële schade van Vestia, ook niet voor de 2 miljard euro die het kostte om de derivaten af te kopen.

Wat de hoofdverdachten ook beiden bestrijden, is dat Arjan G. en FIFA Finance zich verborgen hielden voor Vestia. „Iedereen wist dat Vestia een grote relatie van FIFA Finance was’’, zegt Arjan G. „Banken, toezichthouders. Ik heb het uitgedragen op seminars.” Vestia, de grootste corporatie van Nederland, was juist goede reclame om bij andere corporaties binnen te komen, beweert Arjan G..

Toch zijn er documenten van bankiers waarin Marcel de V. en Arjan G. de verwijzing naar FIFA lieten schrappen. De rechtbank haalt een derivatencontract met Société Générale aan uit april 2011. Tot haar verbazing zag een Vestia-collega van de backoffice daarin een commissie voor een intermediair staan die ze niet kende. Ze stuurde het contract terug naar de Franse bank – dit was vast een foutje?

Onderschepte e-mail

Marcel de V. liet Arjan G. daarop bellen met de Franse bank om de passage te laten schrappen. „Ik hoop maar dat SocGen niet raar reageert”, mailde Marcel de V. die avond aan Arjan G., blijkt uit onderschept e-mailverkeer. „We leggen wel uit dat de backoffice dat niet weet”, mailde Arjan terug. Marcel de V: „Oké. Zal wel los lopen…” En inderdaad maakte de Franse bank een nieuw contract op.

Dat duidt toch op oplichting? „Het is helemaal uit zijn verband getrokken”, zegt Marcel de V. over dit e-mailverkeer in het strafdossier, buiten na afloop van de zitting. „Ik wilde gewoon een transactie zonder ballast laten registreren”, verklaart hij. Arjan G. spreekt van duizenden mailtjes” die hij aan Marcel de V. stuurde. „Ik kwam heel vaak bij Vestia. Ik zwaaide altijd even door het raam.’’ Maar heeft Marcel de V. Vestia ooit zelf vertéld van zijn transacties via Arjan G. en FIFA Finance, vraagt rechter Franken: ,,Ik kan me dat niet specifiek herinneren’’, antwoordt hij.