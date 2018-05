Gaat het kabinet de druk op Rusland opvoeren?

Het kabinet zal vrijdag besluiten of het de druk op Rusland moet gaan opvoeren om mee te werken aan het onderzoek naar de precieze toedracht van de aanslag op de MH17. Daarbij zal zoveel mogelijk internationale steun worden gezocht. De Europese Unie en de NAVO hebben zich al bereid getoond Nederland te steunen.

Premier Mark Rutte (VVD) en minister Stef Blok (VVD) keren vervroegd terug uit het buitenland om de wekelijkse ministerraad bij te wonen.

Kamer ziet opnieuw rol V-raad

De Tweede Kamer hekelt de weigering van Rusland om „cruciale informatie” voor het MH17-onderzoek niet over te dragen aan het internationale onderzoeksteam. Kamerleden van de coalitiefracties VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben minister Blok opgeroepen de kwestie in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aan de orde te stellen. Nederland is dit jaar één van de tien tijdelijke leden van de V-raad.

Minister Blok zei donderdag na de persconferentie van het onderzoeksteam niet meer dan dat er sprake is van „een ernstige constatering” doelend op de conclusie dat de Boek-raket waarmee het toestel werd neergehaald afkomstig was van de 53ste brigade uit het Russische Koersk. Tot nu toe heeft het kabinet zich nooit willen uitlaten over de schuldvraag, hoewel alle vingers al tijden in de richting van Rusland wijzen. Premier Rutte zei steevast dat tussentijdse uitspraken van het kabinet over mogelijke schuldigen het onderzoek slechts zullen bemoeilijken.

De Veiligheidsraad nam op 21 juli 2014, vier dagen na de aanslag, unaniem dus ook met de stem van Rusland een resolutie aan waarin alle staten in de betrokken regio worden opgeroepen „volledig mee te werken” aan het internationaal onderzoek naar de toedracht. Volgens de coalitiefracties handelt Rusland in strijd met de resolutie. Zij willen dat Nederland in de Veiligheidsraad gaat werken aan een herbevestiging van de resolutie.

Steun van Europese Unie en NAVO

Steun krijgt Nederland in elk geval vanuit de Europese Unie. Die heeft Rusland opgeroepen tot „volledige medewerking” aan het onderzoek. „Alle staten die kunnen bijdragen aan de vervolging van de daders moeten dat doen”, zei een woordvoerster van de buitenlandse dienst van de EU. „In dit opzicht is Rusland tot nu toe niet bereid tot samenwerking.” Secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO zei donderdag dat het „belangrijk” is dat „bijna vier jaar na deze mondiale tragedie het recht zijn beloop krijgt”.