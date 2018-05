Israël wil 2.500 nieuwe huizen op Westelijke Jordaanoever

Israël wil dit jaar 2.500 nieuwe huizen bouwen op de Westelijke Jordaanoever. De Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman zei dat hij volgende week toestemming vraagt om de bouw van de reeds geplande huizen te versnellen.

Naast de 2.500 woningen zei Lieberman de bouw van 1.400 andere huizen - momenteel nog in een voorbereidende fase - te willen concretiseren. “We zullen staan voor de bouw in heel Judea en Samaria, van noord naar zuid, in kleine en in grote gemeenschappen,” schreef Lieberman op Twitter, gebruikmakend van de Bijbelse namen voor de Westelijke Jordaanoever.

Palestijns beklag

Liebermans verklaring kwam twee dagen nadat de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Riad Malki het Internationaal Strafhof in Den Haag verzocht om een onderzoek naar Israëlische mensenrechtenschendingen in de Palestijnse gebieden. Malki doelde met name op de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, die door een groot deel van de internationale gemeenschap als illegaal worden gezien.

Ook wil Malki onderzoek naar de “apartheid” waaraan Israël zich volgens hem schuldig maakt, en naar het bloedvergieten in Gaza tijdens de protesten ter herinnering aan de ‘nakba’ (catastrofe). De afgelopen maanden protesteerden tienduizenden Palestijnen bij de Israëlische hekken die Gaza afscheiden van Israël. Zij herdachten dat zeventig jaar geleden de staat Israël werd uitgeroepen, waarna 700.000 Palestijnen op de vlucht sloegen.

De demonstranten pleitten voor het recht voor de Palestijnse vluchtelingen om terug te keren. Bovendien protesteerden zij tegen de steeds nijpender wordende situatie waarin de Gaza-strook zich bevindt sinds Israël het elf jaar geleden afsloot van de buitenwereld. Bij de protesten doodden Israëlische militairen meer dan honderd Palestijnen, wat leidde tot internationale verontwaardiging.

Israël is niet aangesloten bij het Internationaal Strafhof en zegt het Palestijnse verzoek om internationaal onderzoek “absurd” te vinden.

Amerikaanse steun

Israël veroverde Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem tijdens de ‘Zesdaagse Oorlog’ van 1967 en bouwde sindsdien tientallen nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem, gebieden waar nu zo’n 500.000 Israëliërs en meer dan 2,6 miljoen Palestijnen wonen.

Een Israëlische politieke waakhond meldde eerder dit jaar dat de bouw van nederzettingen onder het bestuur van Trump is toegenomen. Trump heeft zich uitgesproken als duidelijke steunpilaar van Israël. In december erkende hij Jeruzalem officieel als Israëls hoofdstad en de VS verhuisden hun ambassade vorige week naar de eeuwenoude stad, waardoor het Witte Huis in de ogen van de Palestijnen verder heeft ingeboet op haar positie als vredesonderhandelaar. De Palestijnen zien Jeruzalem namelijk ook als hun hoofdstad.

Toch zal Trump volgens Amerikaanse functionarissen de komende weken met een vredesplan komen. De laatste ronde van vredesbesprekingen werd vier jaar geleden beëindigd. Sindsdien is het wantrouwen verder toegenomen, met name door de Gaza-oorlog in 2014, waarbij volgens cijfers van de Verenigde Naties ruim 1.500 Palestijnse burgers en zo’n 70 Israëlische soldaten werden gedood.