Is deze exotische plek in Europa of niet?

Wie langs rijstvelden wil fietsen moet naar Azië. Alleen Kaapstad heeft de Tafelberg. En de Grand Canyon is uniek. Natuurlijk ga je als het even kan buiten Europa op vakantie, zulk moois vind je dichter bij huis niet. Voor de kosten hoef je het niet te laten, de wereld overvliegen is als je slim boekt goed betaalbaar. Lang niet iedereen staat bij het boeken van een droomreis stil bij de CO2-uitstoot die ze veroorzaken. Natuurlijk werken we hard. En ja: het leven is kort, dus genieten luidt het credo. Maar vergeten we soms niet goed om ons heen te kijken? Lang vliegen voor een exotisch plaatje is niet altijd nodig.

Mariken Stolk van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, die op onafhankelijk wijze informatie biedt over klimaat, energie en milieu, vertelt dat het vervangen van een lange voor een korte vlucht al flinke winst oplevert voor het klimaat. Maar, zegt ze, het is door het vervuilende aspect van vliegen nog vele malen beter om met de trein of tourbus te reizen. Een vliegreis is twee tot vier keer belastender voor het milieu dan dezelfde reis per auto. En als je het vergelijkt met een treinreis is het vliegtuig zelfs zeven tot elf keer vervuilender.

De uitstoot van een gemiddeld gezin (gas en energie) op jaarbasis is 4.160 kg CO2.

Op de website van de voorlichtingsorganisatie kun je met behulp van een rekentool de klimaatimpact van een vakantie berekenen. Laten we zeggen dat je van plan bent een rondreis te maken door Brazilië. Drie weken lang bepakt en bezakt van hostel naar hostel. Volgens de impactmeter stoot je hiermee 3.450 kg CO2 uit - waarvan het merendeel, 82 procent, voor rekening is van de vlucht. Ter vergelijking: de uitstoot van een gemiddeld gezin (gas en energie) op jaarbasis is 4.160 kg CO2.

Rio op je bucketlist

Ter plekke bewust omgaan met voedsel en letten op hoe je je vakantie invult (activiteiten, vervoer, accommodatie) kan helpen vervuiling tegen te gaan. Toch maakt dit soort ‘klimaatcompensatie’ weinig verschil als je de vlucht er al hebt opzitten. Dan is voorkomen beter dan genezen. Maak je in plaats van een rondreis in Brazilië een rondreis in Marokko, scheelt het al gauw 1.800 kg CO2 in uitstoot. Daar kun je meer dan 50 jaar een led-lamp van laten branden.

Ivo Weyel vroeg zich af waar hij nog heen kan zonder schuldgevoel. Hoe ga je met een schoon geweten op reis?

Leuke optie, maar misschien staat het beeld van Christus de Verlosser in Rio de Janeiro al jaren op je bucketlist. Dan ben je in Marokko aan het verkeerde adres. Landen zijn niet altijd inwisselbaar, geeft Mariken Stolk toe, maar Milieu Centraal wil mensen graag laten zien dat ver weg niet per se beter is. Stolk: “We zeggen absoluut niet dat mensen geen verre reizen meer mogen maken, maar we willen laten zien dat op vakantie in en rond Europa net zo leuk kan zijn.”