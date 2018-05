Tjarko van der Pol tekende het beeld dat het Roosbeefnummer ‘Raak Mij Aan’ bij hem oproept." Op de website van zangeres Roos Rebergen las ik dat dit lied gaat over een meisje dat in de oorlog leeft," zegt Van der Pol in 'Illustraties voor Vinyl'. "Ze is niet per se bang om dood te gaan, maar bang om onaangeraakt te blijven.”

Illustratie Tjarko van der Pol