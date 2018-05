Han Nefkens schenkt acht modestukken van Viktor & Rolf aan Museum Boijmans

Schrijver en verzamelaar Han Nefkens (1954) volgt de ontwerpers Viktor Horsting en Rolf Snoeren sinds 2006, toen hij voor het eerst een modeshow van het duo in Parijs bijwoonde. Sindsdien koopt hij met enige regelmaat stukken uit hun collecties. Eerder schonk Nefkens al elf werken van Viktor & Rolf aan Boijmans. Ook steunde de Han Nefkens Stichting het museum bij de aankoop van nog eens vijf stukken. Daardoor heeft Boijmans intussen 24 werken van Viktor & Rolf in bezit.

Viktor & Rolf staan bekend om hun conceptuele aanpak van mode en hun kritische benadering van de modewereld. Hun haute couture wordt vaak omschreven als ‘draagbare kunst’. Zo maakten ze voor hun collectie Silver gebruik van verzilverde kledingstukken als ceinturen en voiles, en verwerkten ze voor de Red Carpet Dressing-collectie stukken rood tapijt in de jurken. „Wat Viktor & Rolf zo onderscheidt”, aldus Nefkens, „is dat ze met iedere show een origineel verhaal vertellen. Steeds is er weer dat verrassingseffect. Ze hebben een idee en zoeken daar een passende vorm bij. In die zin is hun werk vergelijkbaar met beeldende kunst.”

Dankzij het familiekapitaal van zijn onlangs overleden vader, architect en projectontwikkelaar Harry Nefkens, is Han Nefkens al sinds 2001 een belangrijke mecenas voor Boijmans. Eerder schonk hij grote installaties van kunstenaars Olafur Eliasson, Olaf Nicolai en Pipilotti Rist, op voorwaarde dat ze permanent of ten minste eens per vijf jaar tentoongesteld worden.

Extra veiligheidsmaatregelen moeten het in slechte staat verkerende Museum Boijmans Van Beuningen openhouden tot de verwachte renovatie in 2019. Lees ook: Boijmans piept, kraakt en lekt

Met zijn Han Nefkens Stichting, opgericht in 2009 in Barcelona, wil de verzamelaar zich voortaan richten op het aankopen en produceren van hedendaagse videokunst. Al blijft hij ook het werk van Viktor & Rolf volgen: „Zij blijven mijn zeer geliefde maitresse.”

Diverse stukken uit de schenking zijn nu te zien op de tentoonstelling Viktor & Rolf: Fashion Artists 25 Years in de Kunsthal.