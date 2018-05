Het moest en het zou van haar vandaag gebeuren. Die nieuwe garagedeur schilderen, in ieder geval die lelijke buitenkant waar we steeds op uitkijken. De rest kwam dan later wel. Ze stuurde mij op pad voor verf en rollers, daarna tilden we de deur eruit en ging ze ijverig aan de slag. Laag na laag, zorgvuldig bijschurend en weer een laag. Drogen in de zon. Na een middag noeste arbeid met veel moeite en gedonder de deur terughangen in de drie scharnieren. Gelukt! Of toch niet... de buitenkant blijkt de binnenkant…

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl