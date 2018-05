‘Duizenden vrouwen verkracht door Nigeriaanse leger’

Militairen van het Nigeriaanse leger maken zich systematisch en op grote schaal schuldig aan oorlogsmisdaden en mogelijk ook misdaden tegen de menselijkheid. Volgens Amnesty International zouden duizenden meisjes en vrouwen in opvangkampen worden verkracht, soms in ruil voor voedsel.

Ook zou het voedsel in de kampen slecht zijn en zou er veel geweld worden gebruikt tegen vluchtelingen. Volgens Amnesty zijn de misstanden extra wreed omdat de slachtoffers dachten veilig te zijn nadat hun vlucht voor terreurbeweging Boko Haram.

Het geweld en de verkrachtingen zouden al jaren plaatsvinden in kampen in het noordoosten van het land. Hier worden vluchtelingen opgevangen die hun dorpen moesten verlaten vanwege de aanwezigheid van Boko Haram. Zowel militairen als leden van de burgermilitie waarmee het leger samenwerkt zouden verantwoordelijk zijn voor de gruwelijkheden.

Leger en regering ontkennen

In het rapport They Betrayed Us schrijft de mensenrechtenorganisatie dat de misstanden nog altijd aan de orde zijn. Het is geschreven na honderden interviews met vluchtelingen in de opvangkampen. In augustus werd een regeringsonderzoek gestart naar de situatie in de kampen in het noordoosten van Nigeria. De bevindingen hiervan werden niet openbaar gemaakt.

Het leger wijst de beschuldigingen van de hand. Opperbevelhebber Abayomi Olonisakin spreekt in een verklaring van een “vals rapport over fictieve verkrachtingen”. De Nigeriaanse regering vindt dat het rapport aan geloofwaardigheid ontbreekt.

Verder zegt Amnesty bewijs te hebben dat er sinds 2015 duizenden Nigeriaanse burgers van de honger zijn omgekomen in de noordoostelijke deelstaat Borno.

Sinds 2009 voert het Nigeriaanse leger zware strijd met strijders van de islamitische terreurbeweging Boko Haram, en de daaruit voortvloeiende beweging Islamitische Staat in West-Afrika. De strijd wordt gesteund door buurlanden Kameroen, Tsjaad en Niger en krijgt ook hulp van het Amerikaanse, Franse en Britse leger. Sinds maart zou er gesproken worden over een wapenstilstand.