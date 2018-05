Deutsche Bank schrapt ongeveer 10.000 banen

Deutsche Bank (DB) gaat zo’n 10 procent van haar personeel ontslaan. De grootste bank van Duitsland brengt het aantal werknemers terug van 97.000 tot “ruim onder” de 90.000. Dat maakte DB donderdag bekend, nadat The Wall Street Journal en persbureau Reuters woensdag op basis van gesprekken met ingewijden al over het voornemen tot een massaontslag schreven.

De banen verdwijnen vooral bij de afdeling aandelen. Hier moet een kwart van het personeel vrezen voor zijn positie. Deutsche Bank wil haar jaarlijkse uitgaven in 2019 tot 22 miljard euro verlagen. Dat is een miljard minder dan in 2018. De ontslagronde is al ingezet en kost de bank dit jaar zo’n 800 miljoen euro.

Verlies

Het gaat al een tijd niet goed met Deutsche Bank. Onder andere door opgelegde boetes en straffen incasseerde de bank de afgelopen jaren miljoenen euro’s aan verlies. Nadat eerdere hervormingen faalden, verving DB in april topman John Cryan. Het is de eerste keer dat nieuwe bestuursvoorzitter Christian Sewing een banenreductie aankondigt. Onder Cryan verdwenen al zo’n 1500 arbeidsplaatsen.

Kersverse bestuursvoorzitter Sewing wil dat Deutsche Bank zich weer meer richt op haar Europese en Duitse klanten. DB moet volgens de topman besparen op risicovolle internationale ondernemingen waarin de bank geen marktleider is.