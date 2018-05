Collegeakkoord Amsterdam: parkeertarief naar 7,50 euro

Een auto parkeren in de binnenstad van Amsterdam wordt fors duurder: van de huidige 5 naar 7,50 per uur. Verder heft de stad zeven- tot tienduizend parkeerplekken op, waarbij de grachtengordel parkeervrij wordt. Met deze maatregelen zet het nieuwe college in Amsterdam vol in op het terugdringen van autogebruik in de hoofdstad. De stad moet per 2040 autoluw zijn.

Donderdag werd het nieuwe akkoord gepresenteerd door collegepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP, met als motto ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’. Voor het aardgasvrij maken van de stad is 150 miljoen euro gereserveerd voor een duurzaamheidsfonds. De nieuwe doelstelling van 2040 is tien jaar eerder dan de landelijke richtlijn.

Autobezitters reageren kritisch op de maatregel en benadrukken dat het niet alleen de vervuilende auto treft. Directeur Peter Staal van belangenvereniging KNAC vraagt zich tegenover persbureau ANP af waar “al die stille, milieuvriendelijke auto’s” moeten staan als de stad duizenden parkeerplaatsen opheft.

“We staan met de komst van elektrische auto’s aan de vooravond van een revolutie. (…) De KNAC maakt zich bovendien zorgen om de vrijheid van mensen om te kiezen voor automobiliteit.”

Verder wil het stadsbestuur een begeleide 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers met een capaciteit van vijfhonderd bewoners. Asielzoekers als de groep We Are Here zouden tot anderhalf jaar in de opvang moeten kunnen blijven. Per 1 juni moet de groep van zestig asielzoekers op last van de rechter hun gekraakte woning in Amsterdam-Oost hebben verlaten.

Een ander probleem in de hoofdstad is de krappe woningmarkt. Hiervoor wil het nieuwe college jaarlijks 7.500 nieuwe woningen bouwen, waar de huidige doelstelling 5.000 is. Van die woningen is bijna de helft huurwoningen voor middeninkomens (3.000) en sociale huur (1.000). Voor huiseigenaren die eeuwigdurende erfpacht willen afkopen, komt het college met een korting van 10 procent.

Het nieuwe stadsbestuur wil verder ongelijkheid aanpakken, onder andere als het gaat om zorgverlening en inkomen. In een aantal wijken komen zorgcorporaties, die zorg zullen verlenen op basis van zorgbehoefte in plaats van winst. Wie een uitkering heeft kan bijstand ontvangen zonder daarbij een tegenprestatie te hoeven leveren, en mag naast een uitkering bijverdienen.