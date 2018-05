Boris Johnson belt bijna 20 minuten met ‘neppremier’ Armenië

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson zal voortaan beter opletten als hij de telefoon opneemt. Donderdag doken geluidsfragmenten op van een gesprek tussen Johnson en een man die zich voordoet als de onlangs verkozen interim-premier Armeense premier Nikol Pasjinian. In het gesprek, meer dan achttien minuten lang, bespreken de mannen gevoelige onderwerpen als de vermoedelijke Russische betrokkenheid bij de aanslag op dubbelspion Skripal.

In het begin van het gesprek spreken de mannen over de ontmoeting tussen Pasjinian en de Russische president Poetin, die volgende week plaatsvindt. De man die zich voordoet als de Armeense premier zegt: “ik moet goed voorbereid zijn. Ik hoop dat Poetin me niet vergiftigt met zenuwgas”. Johnson reageert met een ongemakkelijk lachje.

Vervolgens vraagt de neppremier hoe hij het beste met de Russische president om kan gaan. Johnson adviseert hem vooral “vastberaden en stevig” op te treden. “Dat is het enige waar Poetin op reageert”, meent de minister.

Steeds meer risico

Dan probeert de grappenmaker informatie aan Johnson te ontfutselen, onder meer over de aanslag op dubbelspion Skripal en zijn dochter. De Britse minister is duidelijk in de veronderstelling dat hij echt de Armeense premier aan de telefoon heeft als hij hem toevertrouwt binnenkort meer bewijs tegen Rusland te openbaren. Ook fluistert Johnson zijn gesprekspartner toe dat hij “de grip op oligarchen die contacten met Poetin hebben” wil verstevigen.

Hoe langer het gesprek duurt, hoe meer risico de nep-Pasjinian durft te nemen. Eerst complimenteert hij Johnson op het beruchte gedicht dat de minister ooit schreef over de Turkse president Erdogan, waarin hij seks heeft met een geit. Vervolgens stelt de imitator dat Poetin een project heeft om Labourleider Jeremy Corbyn te beïnvloeden. Aan het einde van het gesprek beweert hij dat de Oekraïense premier altijd een antigif op zak heeft, wat hij ook aanraadt aan Johnson. Hierna wordt de verbinding verbroken.

“Misschien bent u ook in geïnteresseerd in dit speciale tegengif. Ik zou u adviseren het te gebruiken, misschien kunt u uw assistenten raadplegen. Hallo Hallo? Er gaat iets fout.”

Grappenmakers of Russische inlichtingen?

Twee Russische mannen, Aleksej Stoljarov en Vladimir Koeznetsov, zitten achter de prank. Hoe zij Johnson aan de telefoon kregen, is niet duidelijk. Het is niet het eerste neptelefoontje dat het duo pleegt. Eerder deden ze zich voor als president Poetin en belden ze de homoseksuele zanger Elton John om “te praten over homorechten in Rusland”. Ook beweert het stel de Turkse president Erdogan aan de telefoon te hebben gehad.

Stoljarov en Koeznetsov zeggen zelfstandig te werken en geen opdrachten aan te nemen. Maar er zijn ook critici die vermoeden dat de grappenmakers banden hebben met Russische inlichtingendiensten. Volgens hen is het vrijwel onmogelijk om hooggeplaatste politici als Johnson en Erdogan aan de telefoon te krijgen zonder enige hulp van het Kremlin.

De Britse premier May reageerde donderdag geschrokken op de geluidsfragmenten. Volgens een woordvoerster is het neptelefoontje een “kinderachtige actie” en “wordt onderzocht hoe we kunnen voorkomen dat dit nogmaals gebeurt”. The Guardian citeert een hooggeplaatste Britse politicus die ook banden met het Kremlin vermoedt.

“Dit is de meest recente trieste poging van het Kremlin om gezichtsverlies te redden sinds het wereldwijd wordt bekritiseerd na de aanslag op Skripal.”

Beluister hier het gehele gesprek.