Nederlands betalingsbedrijf Adyen naar de beurs

Het Nederlandse betalingsbedrijf Adyen heeft donderdag bekendgemaakt dat het naar de beurs wil. De aandelenverkoop vindt naar verwachting in juni plaats, waarop Adyen een notering krijgt aan de Amsterdamse beurs.

Adyen is sinds de oprichting in 2006 uitgegroeid tot een wereldwijde speler die online betalingsverkeer mogelijk maakt. Het bedrijf zorgt ervoor dat klanten bij bedrijven kunnen afrekenen met 150 verschillende munteenheden en ruim tweehonderd betaalmethoden, zoals iDeal of Mastercard. Het Amsterdamse bedrijf regelt betalingen van de klanten bij onder meer Facebook, Spotify, Uber en Netflix. Het wordt gezien als een van de meest veelbelovende techbedrijven buiten de VS. In februari sloeg Adyen een belangrijke symbolische slag, door eBay als klant over te nemen van concurrent PayPal.

In het Financieele Dagblad schatten bankiers die bij de beursgang betrokken zijn de waarde van het bedrijf tussen de 5 en 10 miljard euro. Adyen stelt in de verklaring geen dividend uit te gaan keren, maar de winst in het eigen bedrijf te laten terugvloeien.

De directie wil in eerste instantie zo’n 15 procent van de bestaande aandelen aan beleggers verkopen. De aandelen worden via een onderhandse plaatsing aan institutionele beleggers in Nederland en onder meer de VS aangeboden. Hierbij worden afspraken gemaakt over de prijs waarvoor de aandelen bij de emissie worden ingekocht. De komende weken presenteert het management van Adyen zichzelf bij potentiële beleggers over de hele wereld. Zakenbank Morgan Stanley gaat de beursgang leiden, met ABN Amro en Merrill Lynch als assisterende banken.

Snelle groei in een internationale markt

Het Amsterdamse bedrijf groeit snel: in 2017 behaalde Adyen een netto-omzet van 218 miljoen, wat een stijging van bijna 38 procent was ten opzichte van het jaar ervoor. In de eerste drie maanden van dit jaar werden er 1,8 miljard transacties uitgevoerd via Adyen.

Adyen is Surinaams voor ‘opnieuw beginnen’. Het techbedrijf houdt kantoor in Amsterdam en heeft vestigingen in onder meer San Francisco, New York, Mexico Stad, Londen, Shanghai en een aantal Europese hoofdsteden. Er werkten eind december 688 werknemers, die allemaal aandelenopties hebben en naar verwachting een flinke klapper zullen maken.