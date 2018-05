Zoektocht naar MH370 nu toch gestaakt

De zoektocht naar het vermiste vliegtuig MH370 wordt volgende week dinsdag beëindigd. Dat heeft de Maleisische minister van Vervoer Anthony Loke woensdag laten weten, aldus persbureau AP. De zoektocht heeft tot nu toe niets opgeleverd.

Volgens minister Loke loopt dinsdag de overeenkomst af met het bedrijf dat de zoektocht uitvoert. Het contract had een doorlooptijd van negentig dagen en was al twee keer verlengd. “Het contract wordt niet nog een keer verlengd,” zei de minister tegen persbureau AP. “Het kan niet eeuwig doorgaan.”

De Maleisische regering blies de zoektocht in januari nieuw leven in nadat een jaar eerder het zoeken al officieel was gestaakt. Ocean Infinity, een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in zeebodemmetingen, ging op no cure, no pay-basis op zoek naar het vermiste vliegtuig.

Nieuw gebied

De vorige minister van Vervoer had in januari groot vertrouwen in de nieuwe zoektocht. Australische wetenschappers dachten een nieuw gebied te kunnen aanwijzen waar het vliegtuig in zee moet zijn gestort. Volgens de minister was er daarom “85 procent kans dat het toestel hier wordt gevonden”.

Het vliegtuig verdween op 8 maart 2014 boven de Indische Oceaan met 239 mensen aan boord. Australië, China en Maleisië startten een onderzoek. Ten westen van Australië werd 120.000 vierkante kilometer zee afgezocht. In januari 2017 werd de gezamenlijke zoekactie door de drie landen gestaakt.