Woningcorporatie keurde huurders op uiterlijk en lichaamsgeur

Woningcorporatie De Voorzorg uit het Limburgse Hoensbroek heeft jarenlang potentiële huurders geselecteerd op kenmerken als ras, uiterlijk en religie. Dat heeft de corporatie woensdag zelf bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie (OM) moet nog bepalen of er sprake is van strafbare discriminatie.

De selectiepraktijken speelden zich af tussen 2013 en 2017. Een manager van De Voorzorg bepaalde volgens dagblad De Limburger wie er een woning kreeg en wie niet. Daarbij maakte hij gebruik van persoonlijke informatie die verzameld was tijdens intakegesprekken met kandidaat-huurders.

Naast ras, uiterlijk en religie ging het om gezondheid, medicijngebruik, hobby’s, ex-partners, seksuele geaardheid, strafrechtelijk verleden en lichaamsgeur. Hoe de selectie op dat laatste kenmerk precies in zijn werk ging, zegt De Voorzorg niet.

Onderzoek

De gang van zaken kwam aan het licht in een onderzoek dat De Voorzorg zelf heeft laten uitvoeren. Een interim-directeur die begin 2017 in dienst trad, ontving signalen dat er iets niet in orde was. Volgens De Voorzorg heeft hij direct maatregelen genomen “om toewijzingen op een correcte, fatsoenlijke manier te laten plaatsvinden”. Daarnaast schakelde de corporatie een onderzoeksbureau in. Dat sprak met medewerkers en onthulde hoe ver de misstanden gingen.

Hoeveel potentiële huurders er precies de dupe zijn geworden van het selectiebeleid bij de woningcorporatie, is onbekend. Er is geen administratie teruggevonden van de woningtoewijzingen. De Voorzorg heeft zo’n 3.300 woningen, waarvan er jaarlijks circa 250 een nieuwe huurder krijgen. Andere details ontbreken eveneens, want het onderzoeksrapport is niet openbaar. Een woordvoerder van De Voorzorg laat weten dat het geheimhouding heeft beloofd aan de medewerkers die aan het onderzoek hebben meegewerkt.

De directie van De Voorzorg zegt “zeer geschokt” te zijn. Hoeveel boze gedupeerden zich de komende tijd gaan melden, durft de corporatie niet te zeggen. “Mensen hebben nooit letterlijk te horen gekregen dat ze zijn geweerd vanwege een tatoeage of hun lichaamsgeur”, zegt een woordvoerder. “We hebben geen idee wat er op ons gaat afkomen.”

Lastig begrip

Het OM bekijkt momenteel of het een onderzoek gaat beginnen, laat een woordvoerder weten. De Voorzorg heeft zich eerder al gemeld voor oriënterende gesprekken, maar daaruit werd niet duidelijk of de corporatie strafbaar is. Het onderzoeksrapport, dat nu bij justitie ligt, moet meer duidelijkheid verschaffen. Discriminatie is hoe dan ook een lastig begrip, aldus de woordvoerder. “Als iemand zich gediscrimineerd voelt, wil dat nog niet zeggen dat het juridisch ook zo is. Het kan ook om belediging gaan.”

Voormalig directeur Jos Kerkhoffs, die ten tijde van de misstanden aan het roer stond van De Voorzorg, ontkent de aantijgingen van discriminatie. Tegen De Limburger zegt hij zich niet te herkennen in de uitkomsten van het onderzoek, waaraan hij niet meewerkte.

Kerkhoffs moest begin 2017 het veld ruimen, nadat uit een onderzoek van de Auroriteit Woningcorporaties was gebleken dat er bij De Voorzorg een angstcultuur heerste. Ook aan de bedrijfsvoering schortte het nodige. De manager die eindverantwoordelijk was over de toewijzing van de huurwoningen, moest ook weg.