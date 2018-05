Viviani sprint naar vierde etappezege van deze Giro

De Italiaanse sprinter Elia Viviani heeft woensdag zijn vierde etappezege geboekt in deze Giro d’Italia. De renner van Quick Step won de massasprint van de zeventiende etappe naar Iseo. De Brit Simon Yates bleef in het roze.

Achter Viviani werden Sam Bennett en Niccolo Bonifazio respectievelijk tweede en derde. Beste Nederlander was Danny van Poppel op de vierde plaats.

Kwartet voor Elia Viviani 🇮🇹 ! Hij wint de 17de etappe in een natte finale! #Giro #Giro101 #Giro2018 pic.twitter.com/IFHP7EteJN — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 23 mei 2018

Van tevoren viel al te verwachten dat de sprinters het karwei mochten afmaken. De rit van 155 kilometer vanuit het Noord-Italiaanse Riva del Garda had een grotendeels vlak parcours. De Nederlander Maurits Lammertink probeerde nog een verrassing te forceren door op een paar kilometer van de finish uit het peloton te demarreren. Zijn vlucht was echter tevergeefs.

Dumoulin nog steeds tweede

In het algemeen klassement is na de zeventiende etappe niets veranderd. Yates blijft aan de leiding, 56 seconden voor titelverdediger Tom Dumoulin. Domenico Pozzovivo volgt op 3.11 als derde. Chris Froome ligt vierde.

De rit naar Iseo was de laatste vlakke etappe voor de slotrit in Rome van zondag. De komende drie dagen zal de beslissing in de Giro vallen. Dan staan drie zware bergetappes op het programma, met in totaal zeven beklimmingen en drie aankomsten bergop.