Vernieuwing Utrechtse tram tot twintig miljoen duurder

De vernieuwing van de tramlijnen tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein gaat waarschijnlijk vijftien tot twintig miljoen euro extra kosten. Dit heeft een woordvoerder van gedeputeerde Dennis Straat woensdag bekendgemaakt. Eerder was een bedrag van 141 miljoen begroot, dat eind 2016 beschikbaar werd gesteld door de Provinciale Staten.

Volgens de woordvoerder is de inschattingsfout voornamelijk veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt. Vanwege de aantrekkende markt zou de provincie veel meer moeten bieden om een aannemer te kunnen krijgen. Welk deel van de kostenoverschrijding een rechtstreeks gevolg is van de duurder geworden arbeid, kan hij niet zeggen.

Ook zouden “technische aanpassingen in het ontwerp van de nieuwe haltes” gezorgd hebben voor meer kosten dan van tevoren geraamd. Tot slot is onvoldoende rekening gehouden met extra budget voor nacht- en weekendwerk en is er te weinig ruimte in de begroting gebouwd voor onvoorziene risico’s.

Nieuw busstation niet geraamd

Voor een los project om een tramhalte in het centrum van Nieuwegein te vernieuwen blijkt ook te weinig geld begroot. In eerste instantie is alleen geld gereserveerd voor de verlenging en verlaging van het tramperron. Nu blijkt plots dat er ook een nieuw busstation aangelegd moet worden en wegen en kruisingen moeten worden verlegd. Dit kost vermoedelijk zeven miljoen euro extra.

Het geld voor de Nieuwegeinse halte moet volgens de woordvoerder uit een ander potje komen dan het geld voor het grotere tramproject. Hij zegt dat er binnenkort overleg zal plaatsvinden met de gemeente Nieuwegein, omdat “niet duidelijk is waar die zeven miljoen vandaan moet komen”.

Kosten Uithoflijn moesten ‘politiek aanvaardbaar’ zijn

Het is niet de eerste keer dat de provincie Utrecht in het nieuws komt met rommelige begrotingen. Eerder dit jaar werd bekend dat de oplevering van de zogenoemde Uithoflijn 84 miljoen euro duurder uitvalt dan vooraf begroot.

Twee maanden later onthulde NRC dat de provincie en gemeente Utrecht al jaren wisten dat het project veel duurder zou zijn. De bedragen in de begroting zouden naar beneden zijn bijgesteld of volledig uit de begroting zijn gehouden om een “politiek aanvaardbaar budget” te kunnen presenteren. De Uithoflijn gaat uiteindelijk ongeveer een half miljard euro kosten.