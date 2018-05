Toch Zuid-Koreaanse journalisten op weg naar Punggye-ri

Noord-Korea laat toch Zuid-Koreaanse verslaggevers toe bij de sluitingsceremonie van de nucleaire testlocatie Punggye-ri. Dat melden internationale persbureaus woensdagochtend, waaronder het in Seoul gevestigde Yonhap. Dinsdag leek het erop dat de Zuid-Koreanen zouden worden geweigerd, maar acht journalisten zijn nu toch onderweg naar Noord-Korea.

Ze sluiten zich daar aan bij Amerikaanse, Chinese, Russische en Britse journalisten die dinsdag vanuit Beijing vertrokken. Op 12 mei nodigde Noord-Korea pers uit die geselecteerde landen uit om de ontmanteling van het nucleaire proefterrein bij te wonen. Toen dinsdag de andere journalisten op het gecharterde vliegtuig stapten, bleek echter dat het regime de namenlijst uit Zuid-Korea had geweigerd in ontvangst te nemen.

Uiteindelijk hebben de verslaggevers, werkzaam voor een persbureau en een omroep, toch een visum gekregen. Een woordvoerder van de Zuid-Koreaanse regering zei in een persconferentie dat zij zo snel mogelijk naar de locatie zullen reizen.

Wat staat er op de agenda voor de top tussen de VS en Noord-Korea in juni? Niet iedereen verstaat hetzelfde onder denuclearisatie, zoals besproken in dit twistgesprek over de strategie van Kim Jong-un.

Plek waar nog nooit buitenlandse pers is geweest

De testlocatie Punggye-ri, waar Noord-Korea in voorbije jaren kernproeven uitvoerde, wordt tussen woensdag en vrijdag gesloten. Alle drie de tunnels zullen tot ontploffing worden gebracht. Het exacte moment van de sluitingsceremonie, waar de journalisten bij zijn, is nog niet bekendgemaakt.

Volgens de Noord-Koreaanse autoriteiten hangt dat af van het weer. De groep verslaggevers reist woensdag van een hotel in Wonsan, op tweehonderd kilometer van Punggye-ri, verder naar het proefterrein, zo laten journalisten van CNN en SkyNews weten:

willripleyCNN Will Ripley #breaking Just learned we’ll depart for the North Korean nuclear site at Punggye Ri at 5:10pm local time, just over one hour from now. We may not have have phone or internet for the journey, but we should have some extraordinary images from a place never seen by foreign press. 23 mei 2018 @ 07:04 Volgen

Noord-Korea-watchers melden dat bij Punggye-ri een uitkijkpunt is gebouwd vanwaar de verslaggevers kunnen toekijken.

Nog geen ontwapening

De ontmanteling is een toezegging door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die hij deed in het kader van de voorbereidingen op een diplomatieke top met de Amerikaanse president Donald Trump in juni. De Verenigde Staten en Zuid-Korea willen dat Noord-Korea zijn atoomwapens ontmantelt, maar vooralsnog zwijgt het regime over het bestaande arsenaal.

Kort voor het nieuws over de Zuid-Koreaanse journalisten had Trump zijn twijfels uitgesproken over de doorgang van de ontmoeting. Na afloop van een bespreking met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zei Trump dat het „mogelijk niet gaat lukken voor 12 juni”, omdat de landen niet willen toegeven aan de eisen die de ander stelt.