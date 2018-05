Gestoomde vis uit Manado

Mijn vader heeft vijf jaar van zijn jeugd doorgebracht op Sulawesi, waar zijn ouders in een lokaal ziekenhuis vlak onder Manado werkten. Een paar jaar geleden zijn we er samen naartoe gereisd. We ontmoetten er onder meer een gepensioneerde arts die had gewerkt met mijn grootouders. Hij nam ons mee voor een fantastische lunch, een rijsttafel met onder meer gestoomde vis. Ik heb meteen gekeken of in dit boek een recept uit Manado stond. En ja hoor, precies één, van gestoomde vis.

Spoel de vis (tarbot) af, maak ze droog en snij ze in blokjes van 2 cm. Los het zout op in de citroensap en sprenkel dit over de blokjes vis. Voorzichtig alles omscheppen en 15 min. laten staan. Snij de petehbonen in smalle reepjes. Fruit de uien goudgeel, voeg de fijngehakte knoflook en laat dit 1 min. meefruiten. Laat dit afkoelen en wrijf het daarna tot een gladde brij.

Snij de lomboks in smalle ringen. Doe de uienbrij met de peteh, lomboks, laos, salam en suiker in een wijde pan. Voeg 3 dl kokend water toe en breng al roerend alles aan de kook. Voeg naar smaak wat zout toe en leg de blokjes vis in het vocht. Zet het vuur laag en laat alles 4 tot 5 min. zachtjes sudderen. Schep daarna heel voorzichtig de garnalen door het gerecht. Dan onmiddellijk opdienen in een voorverwarmde schaal.