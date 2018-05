The Presidential Podcast 54: Afscheid van Donald Trump

Waarmee ook een einde komt aan zijn bijdrage aan de Presidential Podcast die hij met VPRO-presentator Chris Kijne de afgelopen twee jaar in inmiddels 54 afleveringen maakte. In de laatste aflevering voor Guus Valk, maken ze samen de balans op. En er schuift een niet helemaal toevallige studiogast aan.

Neem een abonnement op The Presidential Podcast in iTunes of beluister op Stitcher.

Er is ook een RSS feed.