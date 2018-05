Dit zijn de scenario’s voor de toekomst van Italië

Hoop op conjunctuur



Vijfsterrenbeweging en Lega vormen een regering waarvan premier en, belangrijk, minister van Financiën redelijk a-politiek zijn en niet uit op het verlaten van de eurozone. De rest van Europa kan zich geen frontale confrontatie met Rome veroorloven. Daar is Italië, anders dan Griekenland, veel te groot voor.

De Italiaanse staatsschuld is met 131 procent van het bruto binnenlands product een probleem, maar de looptijd daarvan is de laatste jaren verlengd, zodat de directe financieringsbehoefte van Italië relatief laag is. Tweederde van de schuld is bovendien in binnenlandse handen. Het begrotingstekort is bovendien maar 1,6 procent van het bruto binnenlands product en zou, zonder beleidswijzigingen, uitkomen op slechts 0,9 procent in 2019.

Er is dus enige ruimte voor de hogere uitgaven en lagere lasten die Vijfsterrenbeweging en Lega willen. Het Europese plafond is immers 3 procent van het bbp, hoewel de regels eigenlijk voorschrijven dat in een hoogconjunctuur als deze wordt gestreefd naar begrotingsevenwicht. Frankrijk houdt zich sinds jaar en dag óók niet aan deze afspraken. Het wordt de nieuwe Italiaanse regering toegestaan de verkiezingsbeloften deels uit te voeren. De wankele banken wordt meer tijd gegund hun kapitaal te versterken en slechte leningen af te bouwen. Kapitaalvlucht blijft uit, en de Italiaanse regering wijst erop dat het land, anders dan standaard-probleemlanden, geen tekort heeft op de betalingsbalans met het buitenland, maar een overschot van 2,6 procent. Met Italië binnenboord moddert de eurozone voort en hoopt dat de huidige hoogconjunctuur nog een paar jaar aanhoudt.