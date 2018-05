De Telegraaf ontdekte vorige week dat de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) per ongeluk nummerborden heeft uitgegeven met de lettercombinaties FVD en SP. Dat is tegen de eigen regels, want combinaties die je kunt lezen als namen van politieke partijen zijn niet toegestaan. Andere lettercombinaties die niet worden uitgegeven, aldus de RDW, zijn GVD, KKK, NSB, PKK, PSV, TBS, SS en SD.

Voor sommige jongere lezers: NSB, SS en SD hebben met fascisme en de Tweede Wereldoorlog te maken. PSV (Philips Sport Vereniging) wordt door de RDW ook geblokkeerd, „omdat je het bijvoorbeeld Amsterdammers en Rotterdammers niet kunt aandoen om met die naam rond te rijden”, aldus een woordvoerder.

Het was overigens niet de eerste keer dat de RDW een fout maakte. In 2010 gaf de dienst door een computerfout honderden nummerborden uit met de lettercombinatie NSB.

Bij de RDW behoren bepaalde lettercombinaties dus automatisch te worden geblokkeerd. Het lijkt mij niet makkelijk om die lijst samen te stellen en actueel te houden. Bij onder meer kentekencheck.nl kun je bijvoorbeeld nazien dat er in Nederland een Audi 44 rondrijdt met als kenteken: 69-LH-BT.

Voor sommige oudere lezers: LHBT staat voor ‘Lesbienne, Homo, Biseksueel, Transgender’. Het gaat hier om de Nederlandse tegenhanger van LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender); beide afkortingen maken pas de laatste jaren opgang.

Veel mensen zouden hun schouders ophalen over die lettercombinaties op hun nummerbord, maar wellicht stuit het kenteken 69-LG-BT (een Suzuki Alto) in orthodox-gereformeerde kringen toch op enige weerstand. Ik zie ook niet snel een dominee rondrijden in de Volkswagen Passat met het nummerbord 69-SX-SX (een stationwagen uit 2006). Noch in 69-SX-FF (een Fiat Stilo).

Overigens zou ik zelf juist blij zijn met zo’n nummerbord, omdat je het zo makkelijk kunt onthouden.

Sommige mensen beschouwen 666 als het ‘duivelsgetal’ of ‘het getal van het beest’, maar het is niet geblokkeerd door de RDW. Zo rijdt er in Nederland een Mitsubishi Outlander rond met als nummerbord: HH-666-F. Dat het getal 666 zou verwijzen naar de antichrist gaat trouwens terug op een duistere passage in de Openbaring van Johannes: „Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig” (Openbaring 13:17-18).

Sinds 1978 komen op Nederlandse nummerborden geen klinkers meer voor (nog wel in kentekens voor opleggers); de letters C en Q worden niet gebruikt omdat ze te veel op een nul lijken. De cijfers 1 en 5 worden wel gebruikt hoewel je die in bepaalde lettercombinaties kunt lezen als i en s. Te denken valt aan kentekens als SH-111-T (een Opel Corsa) en PR-005-T (een Renault Clio).

Ik heb stellig de indruk dat de RDW het gezamenlijk optreden van de lettercombinaties KT en LL blokkeert, hoewel dit niet op de site wordt vermeld. Ik heb dat duo in ieder geval niet kunnen vinden.

In Amerika, België en bij de Britten is het mogelijk om een gepersonifieerd kenteken te kopen, een zogeheten vanity plate (VIP 1; BIG GRL). In België (en Duitsland) zijn klinkers dus wel toegestaan. Dat levert soms interessante combinaties op, waarvan op internet veel voorbeelden te vinden zijn: WIL-JE-69; KUS-ME-80. Het mooist vond ik GEL-UK-777.

