Ook in Kiev gaan de vrouwen voor

Amsterdam. Een verrassing is het niet, het affiche voor de Champions League-finale voor vrouwen deze donderdagavond in Kiev. De wedstrijd gaat tussen de huidige nummer één – Olympique Lyon – en twee – VfL Wolfsburg – van de Europese ranglijst voor vrouwenteams. De eerste Nederlandse ploeg op die ranking? Ajax, op plaats 63. In de eerste ronde uitgeschakeld door het Italiaanse Brescia. In Kiev staan alleen de allerbesten aan de aftrap, zoals het een Champions League-finale betaamt.

Eén Nederlandse naam prijkt op de spelerslijsten. De 25-jarige aanvaller Shanice van de Sanden draagt sinds dit seizoen het shirt van Lyon. De Franse club behoort al jaren tot de meest toonaangevende in het vrouwenvoetbal. Van de Sanden, 53 interlands met 12 goals, verdiende afgelopen zomer op het door Nederland gewonnen EK in eigen land een transfer van Liverpool naar Lyon. Daar is de snelle buitenspeler dit seizoen niet altijd verzekerd van een basisplaats.

De finale in Kiev wordt live uitgezonden door Ziggo Sport. Dat ligt in lijn met de toegenomen aandacht in Nederland voor de Champions League voor vrouwen. „Het helpt dat de Nederlandse speelsters het langer volhouden in het toernooi”, zegt Leoni Blokhuis. Zij is zaakwaarnemer van verschillende Oranje-internationals, onder wie Van de Sanden. Zo verloor Tessel Middag met Manchester City pas in de halve finale van Lyon, dat een ronde eerder FC Barcelona, met Lieke Martens, opzij zette.

Vorig jaar haalde keeper Loes Geurts met Paris Saint-Germain de finale, waarin na strafschoppen werd verloren van Olympique Lyon. De titelverdediger won ook de editie van 2016 en gaat in Kiev dus op voor de derde Champions League op rij.

Op Lyon staat in de Franse competitie geen maat; voor het twaalfde seizoen op rij kampioen, met één gelijkspel en een doelsaldo van plus 93. Volgens Blokhuis is Lyon met geen Nederlandse club te vergelijken. „Het is een andere wereld. Vrouwen zijn echt geïntegreerd, one-of-the-guys. Op het trainingscomplex heb je een apart veld voor de mannen en de beloften, maar ook voor de vrouwen.”

Met VfL Wolfsburg wacht voor Van de Sanden en haar team een tegenstander van formaat. De Duitse club prolongeerde op Lyon-achtige wijze de Duitse landstitel en won voor het vierde jaar op rij de beker. Ook de Champions League-finale is bekend terrein: in 2013 en 2014 was Wolfsburg winnaar van het toernooi.

Twee dagen voor de mannen

De Champions League is op dit moment het enige Europese voetbaltoernooi voor clubteams bij de vrouwen. Sinds het seizoen 2009-2010 draagt het toernooi, dat eerst de UEFA Womens Cup heette, de naam van de Champions League en wordt de finale steevast twee dagen voor de eindstrijd bij de mannen gespeeld. Altijd in hetzelfde land en bij voorkeur in dezelfde stad. Wel spelen de vrouwen in een ander, kleiner stadion.

Hetzelfde principe dit jaar in Kiev. In de Oekraïense hoofdstad trappen Lyon en Wolfsburg donderdag om 18.00 uur af in het Valeri Lobanovskistadion (17.000 toeschouwers), terwijl de mannen van Real Madrid en Liverpool zaterdag in actie komen in het NSK Olimpiesjky (70.000 toeschouwers).

Voor het belang van de wedstrijd maakt dit geen verschil.