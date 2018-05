Opvallend genoeg weten we meer van de maan dan van onze eigen oceanen. En dus ging Gemma Venhuizen met Nederlandse geologen en biologen op verkenning in het Caribisch gebied en de Golf van Biskaje. Met onderwatercamera’s en bodemlanders onderzochten ze de vraag: wie of wat leeft daar eigenlijk?

U kunt deze aflevering van Onbehaarde Apen in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes, Stitcher, Spotify of RSS.). We zijn benieuwd wat u vindt.