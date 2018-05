Meer drones nodig nu Zuid-Korea krimpt

Het Zuid-Koreaanse leger gaat meer investeren in onbemande wapensystemen. De reden: het zorgwekkend lage geboortecijfer in het Aziatische land. Dat melden defensiebronnen aan het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Uit onderzoek is gebleken dat de landmacht onder meer onbemande verkenningsvoertuigen, ontmijningsrobots en drones het werk van 500 tot 600 militairen kan laten overnemen. De marine krijgt meer autonome oppervlakteschepen en onbemande onderzeeërs, terwijl de luchtmacht onbemand luchtafweergeschut krijgt. In de toekomst worden drones en andere onbemande wapensystemen opgenomen in bemande militaire eenheden. Die gemengde eenheden moeten in 2024 een feit zijn.

Zuid-Korea kampt al langer met toenemende vergrijzing en kelderende geboortecijfers. Vorig jaar werd slechts 1,2 kind per vrouw geboren: een dieptepunt. De overheid entameert geregeld campagnes om meer kinderen te krijgen, maar die sorteren tot op heden weinig effect. Veel jonge Zuid-Koreanen denken dat het gezinsleven moeilijk te combineren is met de lange werkdagen. Van alle OESO-landen werken Zuid-Koreanen na de Mexicanen het meest: 2.069 uur per jaar, bijna anderhalf keer zo veel als Nederlandse werknemers.

Het land investeert flink in defensie vanwege de Noord-Koreaanse dreiging. De hoofdstad Seoul (een metropoolgebied van 25 miljoen inwoners) ligt op 50 kilometer van de grens met het noorden.

Iedere burger moet twee jaar dienstplicht vervullen. Omdat er zo weinig kinderen bijkomen, is het volgens de defensiebronnen ,,een vereiste” dat een toekomstig tekort aan manschappen wordt opgevangen met technologie.