Hoger beroep Haaksbergen: 15 maanden cel voor chauffeur truck

De chauffeur die in 2014 in Haaksbergen met een monstertruck inreed op het publiek, met drie doden tot gevolg, is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot vijftien maanden onvoorwaardelijke celstraf. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden meent dat hij onvoorzichtig en nalatige handelde en zijn voertuig niet onder controle had.

De straf van het hof valt even hoog uit als de uitspraak van de rechtbank in april 2016. Mario D. vond die straf te zwaar. Het ongeluk is volgens de 53/jarige chauffeur en stuntman niet zijn fout. Het was de bedoeling dat hij op het plein van Haaksbergen over een rijtje autowrakken zou rijden. Dat deed hij, maar daarna bleef volgens D. het gaspedaal van de monstertruck hangen. Hij kon daardoor niet remmen en reed het publiek in. Bij het ongeval kwamen drie omstanders om het leven. Er vielen 28 gewonden.

In het hoger beroep eiste het Openbaar Ministerie vijftien maanden cel, de straf van de rechtbank. D. krijgt ook een beroepsverbod van vijf jaar. Het hof tilt er zwaar aan dat de chauffeur als professional te weinig oog heeft gehad voor veiligheidsvoorschriften.

Op de eerste zittingsdag in 2016 kwamen ook slachtoffers van het monstertruckongeluk aan het woord

Ook organisator verantwoordelijk

Het hof bepaalde verder dat ook de organisator van het evenement medeverantwoordelijk is voor het ongeluk. Het heeft de stichting Sterevenementen een voorwaardelijke boete van 25.000 euro opgelegd. Er was destijds door de gemeente een vergunning afgegeven voor het evenement, maar de organisator heeft te weinig rekening gehouden met eventuele risico’s.