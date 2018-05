Helft minder foute overboekingen door naamcheck

Het aantal overboekingen naar een verkeerd rekeningnummer is bij Rabobank sinds de invoering van een IBAN-naamcheck gehalveerd. Ook het aantal fraudegevallen is gedaald. Dat laat de bank woensdag weten. De bank vergelijkt de naam die de klant invoert met de naam die bij de bank bekend is. Als er een verschil is, geeft de bank een melding.

De bank is in september begonnen met de controle en heeft sindsdien 350 miljoen overboekingen gecontroleerd. Dagelijks krijgen klanten zo’n 1.500 meldingen van een fout in de overboeking.

Volgens de bank is de impact het grootst op factuurfraude. Oplichters veranderen bijvoorbeeld op een bestaande factuur het bankrekeningnummer waardoor de klant het geld naar een verkeerde rekening overmaakt. De schade van factuurfraude is sinds september met zeventig procent afgenomen omdat de klant kan zien dat de ontvanger niet het beoogde bedrijf is. Bij een melding “moet er een lampje gaan branden en kan de klant navraag doen”, laat de bank in de verklaring weten.

Ook andere banken kunnen gebruik maken van de dienst van de Rabobank. Vanaf woensdag gebruiken ASN Bank, RegioBank, SNS en ING de dienst, ABN Amro en andere banken volgen later dit jaar.

De IBAN-naamcheck maakt gebruik van een database gevuld met data op basis van vorige transacties. De controle werkt ook bij overboekingen naar rekeningen van banken die geen gebruik maken van de dienst.