Groningen stapt uit overleg over versterken woningen

Het overleg tussen Groningse regionale overheden en het Rijk over de versterking van woningen in het bevingsgebied is dinsdagavond stukgelopen. De partijen kunnen het er niet over eens worden welke huizen versterkt moeten worden tegen aardbevingen nu de gaswinning uiterlijk in 2030 naar nul gaat. De provincie en de gemeentes zijn daarom uit het overleg met minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) gestapt.

Sinds het gasbesluit van Wiebes van eind maart woedt er een grote discussie over de versterking. Die miljardenoperatie, onder leiding van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders, moet ervoor zorgen dat elke Groninger bij een zware beving zijn of haar huis kan verlaten.

Wiebes wil die operatie voorlopig stilleggen en wachten op nieuwe berekeningen van het veiligheidsniveau: mogelijk wordt het veiliger doordat de gaswinning omlaag gaat en hoeft er dus minder versterkt te worden. De uitkomst van die berekeningen worden eind juni verwacht.

De regio voelt daar niks voor: de kans op een zware beving zou voorlopig onverminderd groot zijn, en veel bewoners zitten al lang in onzekerheid over hun huis.

Het conflict gaat voor een belangrijk deel om ongeveer 1.500 huizen waarbij het versterkingsproces al liep toen besloten werd de gaswinning te verlagen. Dat proces is vervolgens opgeschort. Op sommige plekken heeft dat tot opvallende situaties geleid, zoals in het dorp Overschild: daar was bij één van de vier straten al groen licht voor grootschalige sloop en nieuwbouw; de andere drie straten moeten nu afwachten of dit bij hen nog zal doorgaan.

De regionale overheden en het Rijk overlegden ongeveer een maand geleden ook al over de toekomst van de versterkingoperatie. Toen kwamen ze er ook niet uit en werd er besloten tot een adempauze. De regio zegt zich nu te beraden op „volgende stappen”; Kamerleden van de SP en de PvdA hebben een debat aangevraagd.

In totaal staan er in Groningen rond de 22.000 huizen die geïnspecteerd moeten worden op bevingsbestendigheid. Tot nu toe is dat bij ongeveer een kwart gebeurd. Als het veel kost om een woning met bouwkundige ingrepen te versterken wordt deze gesloopt en vindt er nieuwbouw plaats.