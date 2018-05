‘Fout bij verzending jodiumpillen bewust verzwegen’

De veiligheidsregio Limburg-Noord heeft fouten bij de verzending van jodiumtabletten, die gezinnen moeten beschermen tegen schildklierkanker bij een kernramp, bewust verzwegen. Dat meldt dagblad De Limburger.

In delen van de gemeenten Beesel, Leudal, Maasgouw en Peel en Maas zouden honderden huishoudens, die binnen een straal van 100 kilometer van de kerncentrale in de Belgische plaats Tihange wonen, de pillen waar zij recht op hebben nooit hebben gekregen. De Limburger heeft e-mails in handen waarin de veiligheidsregio meermaals schrijft dat “het niet de bedoeling is dat dit uitgebreid gecommuniceerd gaat worden”.

De veiligheidsregio zou extra doosjes met pillen hebben besteld bij het ministerie van Volksgezondheid, maar die werden alleen uitgedeeld aan mensen die hadden aangegeven geen pillen ontvangen te hebben. Maar veel huishoudens zouden geen melding hebben gedaan en dus ook geen pillen hebben gekregen. Volgens De Limburger heeft de veiligheidsregio er bewust voor gekozen geen oproep te doen aan huishoudens die geen pillen hadden gekregen.

De veiligheidsregio was niet bereikbaar voor commentaar, maar in een reactie tegen De Limburger stelt het dat het ministerie zou hebben aangegeven dat er geen extra oproepen mochten komen. Het ministerie zegt zich daar niet in te herkennen.

Omwonenden kerncentrale

De jodiumtabletten werden vorig jaar oktober verzonden aan 1,2 miljoen huishoudens met kinderen onder de 18 jaar die binnen een straal van 100 kilometer van een kerncentrale wonen. Bij een mogelijke kernramp komen verschillende schadelijke stoffen vrij. De schade van radioactief jodium kan worden beperkt door het slikken van niet-radioactief jodium. Radioactief jodium kan schildklierkanker veroorzaken.

Met het verspreiden van de pillen volgt Nederland Duitsland en België, waar de pillen ook zijn verdeeld onder inwoners die in de buurt van een kerncentrale wonen.